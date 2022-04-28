Erzincan’da Terzibaba Camii başta olmak üzere diğer camilerde de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı.
Covid19 salgını nedeniyle iki yıldır evlerine kapanan vatandaşlar, bu yıl Ramazan ayında ve özellikle mübarek Kadir Gecesi'nde camilerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Yüzlerce Müslüman, Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Erzincan’da Terzibaba Camii'ne koştu.
Camilerde toplu namaz kılmanın özlemini çeken vatandaşlar, iftar sonrası Terzibaba Camii başta olmak üzere kentte bulunan diğer camilere akın etti.
Kadir Gecesi Programı Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okuması ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerin de söylendiği programda vatandaşlar duygu doku anlar yaşadı.
İl Müftüsü Burhan Çakır'ın sohbetiyle, kılınan yatsı ve teravih namazı, Kur'ânı Kerim tilâveti, ilahi, kaside, Tesbih namazı ve duâların ilâhi makâma arzedildiği bin aydan hayırlı Kadir Gecesinde Terzibaba Cami dolup taştı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.