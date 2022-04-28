Erzincan’da Terzibaba Camii başta olmak üzere diğer camilerde de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı.

Covid19 salgını nedeniyle iki yıldır evlerine kapanan vatandaşlar, bu yıl Ramazan ayında ve özellikle mübarek Kadir Gecesi'nde camilerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Yüzlerce Müslüman, Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Erzincan’da Terzibaba Camii'ne koştu.

Camilerde toplu namaz kılmanın özlemini çeken vatandaşlar, iftar sonrası Terzibaba Camii başta olmak üzere kentte bulunan diğer camilere akın etti.

Kadir Gecesi Programı Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okuması ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerin de söylendiği programda vatandaşlar duygu doku anlar yaşadı.

İl Müftüsü Burhan Çakır'ın sohbetiyle, kılınan yatsı ve teravih namazı, Kur'ânı Kerim tilâveti, ilahi, kaside, Tesbih namazı ve duâların ilâhi makâma arzedildiği bin aydan hayırlı Kadir Gecesinde Terzibaba Cami dolup taştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.