Erzincan’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı sona erdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 2 gün süren ‘Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı sona erdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ilgili meslek grupları, akademisyenler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, esnaf ve vatandaşların katılımlarıyla 2627 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Ben Olsaydım” temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı sona erdi.

Erzincan AFAD il binası toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorunların tespitinin yapılması, önleyici tedbirler dahlinde kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgelere yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmalar konuşuldu. Katılımcıların tecrübe, bilgi ve birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak “Ben Olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştay kapanış programına katılan Erzincan Valisi Mehmet Makas, iki günlük çalıştayın verimli geçtiğini ve önemli fikirlerin ortaya çıktığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti. Erzincan’ın uyuşturucu bağımlılığı konusunda iyi durumda olduğunu belirten Vali Makas, bu konuda daha iyi noktalara gelmek için mücadelenin artarak devam edeceğini ifade ederek sigara ve teknoloji bağımlılığı konusunda da aile kurumundan başlayarak toplumu ve özellikle gençleri daha da bilinçlendirmenin gerektiğini vurguladı.

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