Erzincan’da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan’da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.
Buna göre; Bayramın 1. günü / 02.05.2022 Pazartesi
Gül Ekmek Fırını Ordu Caddesi
Çorlu Ekmek Fırını Yavuz Selim Mahallesi
Gümüşhane Ekmek Fırını Kavakyolu Mahallesi
Er Mercan Ekmek Fırını Mimar Sinan Mahallesi
Ertuş 1 Ekmek Fırını Buğday Meydanı
Can Mercan Ekmek Fırını Kızılay Mahallesi
Ulalar Ekmek Fırını Ulalar Mahallesi
Karadeniz Ekmek Fırını Demirkent Mahallesi
Somuncu Baba Ekmek Fırını Barbaros Mahallesi
Kardeşler Fırını Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi
Bayramın 2. günü / 03.05.2022 Salı
Geçit Ekmek Fırını Geçit Mahallesi
Mevlana Ekmek Fırını Halitpaşa Mahallesi
Yıldız Ekmek Fırını Fatih Mahallesi
Sevcan Ekmek Fırını Buğday Meydanı
Ertuş 2 Ekmek Fırını Kırklar Caddesi
İlk Yıldız Ekmek Fırını 13 Şubat Caddesi
Toklu Ekmek Fırını Demirkent Mahallesi
Bozoğlu Ekmek Fırını Kavakyolu Mahallesi
Merkez Ekmek Fırını Milli Egemenlik
Çötenoğlu Ekmek Fırını Kızılay Mahallesi
Bayramın 3. günü 04.05.2022 Çarşamba
Osmanlı Fırını Çukurkuyu Mahallesi
Eksaş Ekmek Fırını İplik Fabrikası Caddesi
Kök Ekmek Fırını Keresteciler Sitesi
Erhan Ekmek Fırını Akşemsettin Mahallesi
Eğinlioğlu Ekmek Fırını Merkez Çarsısı
İkizler Fırını Demirkent Mahallesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını Akşemsettin Mahallesi
Mis Ekmek Fırını Adnan Menderes Caddesi
Bizim Ekmek Fırını Kavakyolu Mahallesi
Ekmekçim Fırını Mimar Sinan Mahallesi
Aydın Ekmek Fırını Ordu Caddesi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.