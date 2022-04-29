Erzincan’da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

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Erzincan’da Ramazan Bayramında nöbetçi olacak fırınların listesi belirlendi.

Buna göre; Bayramın 1. günü / 02.05.2022 Pazartesi

Gül Ekmek Fırını Ordu Caddesi

Çorlu Ekmek Fırını Yavuz Selim Mahallesi

Gümüşhane Ekmek Fırını Kavakyolu Mahallesi

Er Mercan Ekmek Fırını Mimar Sinan Mahallesi

Ertuş 1 Ekmek Fırını Buğday Meydanı

Can Mercan Ekmek Fırını Kızılay Mahallesi

Ulalar Ekmek Fırını Ulalar Mahallesi

Karadeniz Ekmek Fırını Demirkent Mahallesi

Somuncu Baba Ekmek Fırını Barbaros Mahallesi

Kardeşler Fırını Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi



Bayramın 2. günü / 03.05.2022 Salı

Geçit Ekmek Fırını Geçit Mahallesi

Mevlana Ekmek Fırını Halitpaşa Mahallesi

Yıldız Ekmek Fırını Fatih Mahallesi

Sevcan Ekmek Fırını Buğday Meydanı

Ertuş 2 Ekmek Fırını Kırklar Caddesi

İlk Yıldız Ekmek Fırını 13 Şubat Caddesi

Toklu Ekmek Fırını Demirkent Mahallesi

Bozoğlu Ekmek Fırını Kavakyolu Mahallesi

Merkez Ekmek Fırını Milli Egemenlik

Çötenoğlu Ekmek Fırını Kızılay Mahallesi



Bayramın 3. günü 04.05.2022 Çarşamba

Osmanlı Fırını Çukurkuyu Mahallesi

Eksaş Ekmek Fırını İplik Fabrikası Caddesi

Kök Ekmek Fırını Keresteciler Sitesi

Erhan Ekmek Fırını Akşemsettin Mahallesi

Eğinlioğlu Ekmek Fırını Merkez Çarsısı

İkizler Fırını Demirkent Mahallesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını Akşemsettin Mahallesi

Mis Ekmek Fırını Adnan Menderes Caddesi

Bizim Ekmek Fırını Kavakyolu Mahallesi

Ekmekçim Fırını Mimar Sinan Mahallesi

Aydın Ekmek Fırını Ordu Caddesi

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