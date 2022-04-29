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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan’da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısında katıldı Bakan Kirişçi: “Özellikle pandemi ve daha sonrada Rusya - Ukrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknolojiyle doymamız mümkün değil”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan’da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısında katıldı Bakan Kirişçi: “Özellikle pandemi ve daha sonrada Rusya - Ukrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknolojiyle doymamız mümkün değil”

Erzincan’da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Özellikle pandemi ve daha sonrada RusyaUkrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknolojiyle doymamız mümkün değil” dedi.
Bakan Kirişci, Erzincan'da Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra AFAD Binasındaki salonda düzenlenen Erzincan’da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısına katıldı.
Konuşmasında Türkiye tarımının her geçen gün güçlendiğini kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Dün itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 148 gibi bir düzeye ulaştı. Birinci çeyrek için 7,2 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. İhracat yüzde 27 artış gösterirken ithalat da yüzde 15 düzeyinde kaldı. Tarım sektöründe Türkiye'nin ihracatçı bir ülke olduğunun açık bir delilidir. Ülkemiz ve ülkemiz üreticileri üretiyor. Üretileni katma değerli bir hale getiren sanayimiz var. Ve bunu tüketende 95 milyona yaklaşmış bir nüfus var. Tarım sektörü zor, meşakkatli bir sektör. Ama düne kadar tarım sektöründe faaliyet gösterenler benim babam, benim kardeşim, benim amcam çiftidir demekten imtina eden bir dünya milletleri ve Türkiye örneği artık geride kaldı. Özellikle pandemi ve daha sonrada Rusya Ukrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknolojiyle doymamız mümkün değil. Cebimizde paramız olsa da dahi istediklerimizi satın alabilme imkânımız çoğu zaman mümkün olamamakta. Dolayısıyla paramız var, teknolojimiz var ama tarımımız yok diyen ülkelerden değiliz. Paramızda çok şükür var, teknolojimizde var, tarımımızda her geçen gün daha da güçleniyor. Dış ticaret rakamları da bunu gösteriyor.” diye konuştu.
Bakan Kirişci, konuşmasını Erzincan’ın yerel tarım konularıyla sürdürerek Ballı Barajının 2023’de su tutmaya başlayacağını ifade etti.
Bakan Kirişci, “Erzincan'a Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vermiş oldukları desteklerin tutarının 95 milyon liranın üzerinde. Kentte yapılacak termal sondaj çalışmaları önemli. Elde edilecek jeotermal kaynakların endüstriyel seralarda domates başta olmak üzere sebze üretiminde kullanılacak olmasını hem bir meslek insanı hem de Tarım ve Orman Bakanı olarak belirtmek istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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