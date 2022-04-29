Besici sesini duyurabilmek için koyunu sırtında akarsudan geçirdi Meraya gidebilmek için baharla birlikte debisi artan akarsuyu geçmekte zorlanan sürü sahibi köprü istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besici sesini duyurabilmek için koyunu sırtında akarsudan geçirdi Meraya gidebilmek için baharla birlikte debisi artan akarsuyu geçmekte zorlanan sürü sahibi köprü istiyor

İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde 600 koyun, 564 kuzu sahibi olan avukat aynı zamanda besicilik yaparak kent ekonomisine katkı sağlayan Uğur Eraslan, sesini duyurabilmek için koyunu sırtında debisi bahar aylarında iyice artan akarsudan karşıdan karşıya geçirdi. Meraya gidebilmek için su seviyesi artan akarsuyu geçmek zorunda kaldıklarını kaydeden Eraslan, köprü talebinde bulundu.

Besici sesini duyurabilmek için koyunu sırtında akarsudan geçirdi Meraya gidebilmek için baharla birlikte debisi artan akarsuyu geçmekte zorlanan sürü sahibi köprü istiyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde 600 koyun, 564 kuzu sahibi olan avukat aynı zamanda besicilik yaparak kent ekonomisine katkı sağlayan Uğur Eraslan, sesini duyurabilmek için koyunu sırtında debisi bahar aylarında iyice artan akarsudan karşıdan karşıya geçirdi. Meraya gidebilmek için su seviyesi artan akarsuyu geçmek zorunda kaldıklarını kaydeden Eraslan, köprü talebinde bulundu.
İliç ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ağılda koyun sürüsünü tutan Uğur Eraslan, Kaymakamlığa Kuruçay Çayının üzerine sürüyü geçirebilmek için dilekçeyle birkaç kez müracaatta bulunduğunu ancak sonuç alınamadığını kaydetti.
Kendi imkânlarıyla çay üzerine köprü yaparsalar kanunlara göre dere ıslahına müdahaleden suç işleyeceklerini ve cezasının da ağır olduğunu belirten Eraslan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Erzincan’a geldiği günde sesini duyurabilmek için sembolik bir koyunu sırtıyla debisi artan Kuruçay Çayından karşıya geçirdi. Koyun sürüsünün çayın karşısındaki tahsis edilen meraya ulaşamadığı zaman maliyetin oldukça arttığını ve verimin düştüğünü kaydeden Uğur Eraslan, şöyle konuştu:
“Biz Erzincan ekonomisine ciddi manada sütüyle, etiyle, peyniriyle katkı sağlayan bir işletmeyiz. Köyümüz küçük etrafı sürünün otlamasına uygun alanlar değil. Sürüyü mayıs ayında zaten yaylalara çıkarıyoruz. Bu bahar sürecinde de Kuruçay Çayının karşısındaki mera en uygun otlak alanı. Oraya sürüyü götürebilmek için çayı karşıya geçebilmek için bir köprü gerekli ve bunun için İliç Kaymakamlığına müracaatta bulundum. Köylere Hizmet Götürme birliği tarafından yapılabilecek bir köprü. 6 ay önce dilekçe verdim. Lakin dilekçe, müracaatım hiç dikkate alınmamış”
“Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uymalarını istirham ediyorum”
Uğur Eraslan, İliç ilçesi Çiftlik Köyünde küçükbaş hayvan işletmesinin olduğunu ifade ederek, “Burada küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Üretime katkı sunmaya çalışıyoruz. Bahar mevsimi geldi. Bahar mevsiminde hayvanlarımızı artık meraya çıkarmamız gerekiyor. Bu köyünde mera alanı Kuruçay Çayının karşısında kalan bölge. Hayvanlarımızı bahar mevsiminde suyun coşkun olması nedeniyle karşıya geçiremiyoruz. Bunun için İliç Kaymakamlığına müracaat ettik. İliç Kaymakamına derdimizi hem sözlü olarak hem yazılı olarak anlattık. Ancak bizi öteliyor. Bize yardımcı olmuyor. Cumhurbaşkanımız defaatle bürokratlarına üreticilere yardımcı olun, üreticilerin sıkıntılarını giderin, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayın diye talimatlarda bulunmasına rağmen İliç Kaymakamlığı, İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği bizi mağdur ediyor. Mecburen koyunumuzu bu sudan sırtımızda geçirmek durumunda kalıyoruz. Bu saatten sonra İliç Kaymakamlığı bizim derdimize deva olmazsa bu sürüyü, bu yem maliyetleri karşısında ahırda besleme şansımız yok. Hayvanlarımızı sırtımızda bu sudan karşıdan karşıya geçireceğiz. Mağduriyetimizi bu şekilde çözmeye çalışacağız. Ben yetkililerden yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarına onlardan uymalarını istirham ediyorum. Bir tane koyunu sembolik olarak yaşadığımız mağduriyeti göstermek için karşıdan karşıya geçirdik. Neredeyse insanı götürecek su var. Bugün Tarım Bakanımız da Erzincan’da. Yetkililerin sesimizi duymasını, bize yardımcı olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan’da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısında katıldı Bakan Kirişçi: “Özellikle pandemi ve daha sonrada Rusya - Ukrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknolojiyle doymamız mümkün değil”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan’da Tarım ...
Bakan Kirişci: Teknoloji ile doymamız mümkün değil
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Teknoloji ile doymamız mümkün değil
Erzincan’da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Erzincan’da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Erzincan Otogarı’nda bayram hareketliliği
YEREL HABERLER Erzincan Otogarı’nda bayram hareketliliği
Ters laleler çiçek açtı
YEREL HABERLER Ters laleler çiçek açtı
Erzincan’da ihracat 3 milyon 241 bin dolar, ithalat 127 bin dolar olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzincan’da ihracat 3 milyon 241 bin dolar, ithalat ...
Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı
Erzincan’da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı
YEREL HABERLER Erzincan’da Ramazan Bayramı süresince nöbetçi ...
Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk oldu
YEREL HABERLER Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk oldu
Erzincan’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Erzincan’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı sona erdi
Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve Hatim Duası programı düzenlendi
YEREL HABERLER Terzibaba Camisinde kadınlara yönelik Kadir Gecesi ve ...
DKMP, öğrencilere tabiatın korunması için eğitim veriyor
YEREL HABERLER DKMP, öğrencilere tabiatın korunması için eğitim ...
Kadir Gecesinde Terzibaba Cami dolup taştı
YEREL HABERLER Kadir Gecesinde Terzibaba Cami dolup taştı
Küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor
Milletvekili Çakır: "Gezi, direniş değil terör eylemidir"
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır: "Gezi, direniş değil terör ...
Gelecek Partili Özdağ'dan HDP'ye Garo Paylan tepkisi
YEREL HABERLER Gelecek Partili Özdağ'dan HDP'ye Garo Paylan tepkisi
Eğitim Fakültesi Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalından 2020 Mezunları Resim Sergisi
YEREL HABERLER Eğitim Fakültesi Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalından ...
26 ilde 'patates' karantinası uygulanıyor
YEREL HABERLER 26 ilde 'patates' karantinası uygulanıyor
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 499 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 499 ...
Erzincan’da 100’e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter döktü
YEREL HABERLER Erzincan’da 100’e yakın öğrenci SEM seçmelerinde ter ...
Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor
Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü
YEREL HABERLER Atık malzemeler çocuklar için oyuncağa dönüştü
Tanoğlu: “Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Tanoğlu: “Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.