EBYÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler iftarda buluştu

EBYÜ’de eğitim öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler iftar yemeğinde bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Yalnızbağ Yerleşkesi yemekhanesinde üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu. Sosyal Tesisler yemekhanesinde gerçekleşen iftar yemeğinde Rektör Levent’e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ali Dinçer ve Türkçe Öğretimi Uyulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. M. Akif Ayvaz ve TÖMER akademik personeli de eşlik etti.

Öğrencilerle iftar yemeğinde sohbet eden Rektör Levent, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizle bir araya gelemeye özen gösteriyoruz. Bugün de iftar yemeğimizde uluslararası öğrencilerimizle bir araya gelerek oruç açmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadık. Uluslararası öğrencilere biz çok önem veriyoruz. Bir dünya üniversitesi, bir dünya ülkesi olmanın yolu uluslararası işlerde yatıyor. Yani sizler, üniversitemizi tercih ederek geldiğiniz zaman ülkemizi, dilimizi, üniversitemizi tanıyorsunuz ve buradan mezun olup gittikten sonra bizim gönüllü kültür elçilerimiz oluyorsunuz” dedi.

İftar yemeğinde öğrencilerin taleplerini de dinleyen Rektör Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çatısı altında eğitim gördükleri süre içerisinde öğrencilerin kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmeleri için ellerinden geleni yapmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, “Size düşen de gittiğiniz ülkelerde bizim fahri elçimiz gibi ülkeniz ve ülkemiz arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirecek çalışmalar yapmanızdır” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de iftar yemeği vesilesiyle rektör ve üst yönetim ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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