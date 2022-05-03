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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifa kaynağı ışkının kilosu 50 TL’den satılıyor

İHA

Şifa kaynağı ışkının kilosu 50 TL’den satılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ve birçok hastalığa şifa olduğu söylenen ışkın, bu yıl da pazarcı tezgahlarındaki yerini aldı.
Erzincan’da kilosu 50 TL’den satılmaya başlanan ışkın, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında dağlardan toplanarak kent merkezindeki tezgahlarda yerini alıyor. Erzincanlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ışkın, bölgenin birçok yerinde ışgın, ekşi ışgın, uçkun isimleri ile de biliniyor.
Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika’ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor.
Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.
"Çoğu bunu tedavi amaçlı kullanmaya başladı"
Erzincan’da yaklaşık 1520 yıldır bahar aylarında dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayıp tezgahında sattığını söyleyen seyyar satıcı, "Şu anda kilosunu 50 TL'ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlanması ile beraber talep oldukça artmış durumda. Bununla beraber çoğu müşterimiz gelip alıp batı illerine götürüyor. Çoğu bunu tedavi amaçlı olarak kullanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde havaların iyice ısınması ile birlikte daha çok getirmeye başlayacağız. Özellikle ışkın köküne olan talep de çok arttı. Fiyat şu anda biraz pahalı. Ama ilerleyen zamanda uygun fiyatlara düşer" şeklinde konuştu.
Erzincan’da yaklaşık 15 yıldır aktarlık yaptığını dile getiren Mehmet Ali Sönmez de özellikle ışkın kökünün çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Işkın tansiyon, kolestrol gibi hastalıklara iyi geliyor. Ayrıca kanserli hücrelerin oluşmasını da engelliyor. Bu son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarla da kansere iyi geldiği de ortaya kondu. Böyle olunca ışkına olan talep gittikçe arttı. Biz buradan il dışına da yurt dışına da göndermeye başladık. Özellikle bizden kökünü isteyenler çok oluyor." dedi.

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