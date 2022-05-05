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Ramazan Bayramını memleketi Erzincan’da geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Refahiye ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret ederek polislerle bayramlaştı.

Erzincan merkezde düzenlenen programların ardından Refahiye’ye dönen Yıldırım, Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret etti. Yıldırım burada polislerle bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un da hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı eşlik etti.

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