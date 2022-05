AK Parti'li Yıldırım'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde olur

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 3600 ek gösterge konusunda sona gelindiğini belirterek, "Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır" dedi.

MemurSen Erzincan İl Temsilciliği tarafından düzenlenen teşkilat buluşması müftülük konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ile teşkilat şube başkan ve üyeleri katıldı.

'ALIM GÜCÜ KORUNMALI'

Teşkilat buluşmasındaki konuşmasına bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak başlayan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7´nin üzerinde bir nisan ayı enflasyonu gerçekleşti. Biz kamu görevlisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum buradan, memur için toplu sözleşmede aldığımız kazanımlar son derece kıymetli ama enflasyonist ortamda hangi kazanımı alırsanız alın enflasyonun dizginlenemediği, piyasa istikrarının bir an önce sağlanamadığı yerde aldığınız zam geride kalır ve alım gücü problemi önümüze gelir. Bu açıdan biz memurlar olarak düşük enflasyon ve piyasa istikrarı istiyoruz. Çünkü memur için sabit gelirli için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Yoksa öbür türlü olduğunda bordolular hep alım gücünü kaybederler. Bu açıdan da böyle enflasyonist ortamlarda yaşayan mobil sisteminin devreye girmesi ve memurun alım gücünün korunması noktasında bugün bir kez daha çağrımızı yineledik" diye konuştu.

'GÜNDEMİMİZ 3600 EK GÖSTERGE'

Gündemlerinin ek gösterge ve sözleşmelilerden oluştuğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"Biz 3600 ek gösterge diye kamuoyunda isimlendirilen ama aslında ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi olarak genel çerçeveyi ifade etmeye çalıştığımız bu gündeme ilişkin belli meslek guruplarının dışına çıkıp tüm kamudaki çalışanların ek gösterge düzenlemesindeki nihai sonuç olarak hedeflenen nokta olarak hepsinin memnun olacağı bir çerçevenin üretilmesi. Yani ek gösterge düzenlemesindeki amaç şu aslında. Çalışırken maaşımıza çok dokunacak bir şey değil o. Emekli ikramiyemizin ve emekli maaşımızın yükseltilmesi. Yani oradaki temel talep o. Biz kamu görevlileri olarak emekli ikramiyemizin çok yüksek olmadığını biliyoruz. Çünkü diğer bazı ödentilerimiz emekli kesintilerine dahil değil. Bu açıdan emekli ikramiyelerimizin yükselmesine ilişkin bir taleptir. 3600 ek gösterge diye kurduğumuz cümlenin adı. Ayın 10´unda üçüncü toplantımız var. Bu ana kadar iki toplantı yaptık. İki toplantının haricinde de 12 tane de mutfak çalışması yaptık. Yani ilgili sendikanın mutfağı ile Çalışma Bakanlığının mutfağı bir araya gelerek kör nokta kalmasın diye beraber bir çalışma yürüttük. Şimdi istiyoruz ki ayın 10´undaki teklif geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin. Eksikler aksaklıklar varsa onları da tartışarak bulalım. Onları da ifade edelim. Çünkü biz bu konuya vakıfız. Dersimizi çalıştık. 360 dereceden kamuyu görebilen bir göze sahibiz Memur-Sen ailesi olarak. Çünkü her yerde örgütlüyüz. Bir milyonu aşan kapasitedeyiz. 11 hizmet kolunda bütün tartıştığımız konular kamu da verimliliği artırma, sorunları çözme, yeni kazanımlar üretme, insanların iş huzuru için iç huzurunu temin etme noktasında örgütlü kapasitemize ter akıtma konusunda uzun süredir emek veriyoruz. Burada da bir genel memnuniyet üretelim derdimiz var. Bu açıdan ben inanıyorum ki bu konuda beklentimiz karşılanacaktır. Ve bu konuda sözlerimiz kaydolmuş, cümlelerimiz dikkate alınmıştır diye düşünüyorum. Ayın 10´undaki toplantıda bu çerçevede gelinir. Varsa eksiklik yine tartışırız. Anadolu´da zurnacıların bir tabiri var. Derler ki `Çala çala bir gaydeyi bulacağız.´"

'SÖZLEŞMELİLER KONUSU'

Sendika olarak ikinci gündem maddelerinin sözleşmeliler konusunun olduğunu ifade eden Yalçın, "İstihdamda zorluk çekilen yerlerde personel tutmaya yönelik bir seçenek olarak 2011´den sonra yeniden bir yola girildi. Fakat bu yolda memnuniyetsizlikler, tartışmalar, kıyaslamalar, onda var bizde niye yok. Aynı işi yapıyoruz. Aynı camide kadrolu imam, süresiz sözleşmeli imam, süreli sözleşmeli imam, fahri Kur´an kursu hocası gibi aynı işi yapan farklı farklı unvanlar da gibi bazılarına 3+1 uygulaması sağlık, diyanet ve eğitim 4+2 idi o 3+1´e indi. Yani bir miktar ceza indirimi yapıldı. Ama bazılarının yolu kapalı müebbet onların ki. Orayı bir şekilde düzenlememiz lazım. Bu konuda bir memnuniyet üretmek lazım çünkü istihdam biçimi olarak yaygınlaştı. Artık doğusu batısı yok. Her tarafta sözleşmeli istihdama geçildi. Fakat arada çok ciddi fark var. 19 ayrı fark vardı aralarında. Biz onu toplu sözleşmede bir iki tanesini çözdük 17´ye düştü. Ama bu iş huzurunu da iç huzurunu da kamu görevlisinin etkiliyor. Bunun için de toplu sözleşmede bir karar aldık. 2022 içerisinde bunu çalışacağız ve bunu da bir hale yola getireceğiz. Sonucu bağlayacağız. Düzenleme için yetkili iradeye siyasi iradeye teslim edeceğiz diye Çalışma Bakanlığı ile sosyal ortaklar olarak bir araya gelip bu çalışmayı bir aşamaya getireceğiz. Çünkü 39 ayrı mevzuat 17 ayrı farka dönüşmüş durumda. Bu kadar dağınıklık olmamalı diyoruz" diye konuştu.

'1400 SÖZLEŞMELİ MEMUR KAPI ÖNÜNE KONULDU'

31 Mart seçimlerinden sonra 1400 sözleşmeli memuru CHP´li, İYİ Partili, HDP´li belediyelerin kapı önüne koyduğunu ileri süren Yalçın, "İki satır yazı şöyle: 'Görülen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir.' Başka hiçbir şey yok. 31 Aralık geldi mi tak yazıyı tutuşturuyorlar. Allah´tan örgütlü kamu görevlisi, sendikalı. Dava açtık döndürdük. Kırşehir´de. Bir daha attılar bir daha döndürdük. Bu 31 Aralık´ta 25´ini birden tekrar attı. Kılıçdaroğlu, bize `Emekçinin teminatı benim. Dolayısıyla varsa bir şey beni bulun' demişti. Dedik ki bak buradan Ankara´ya yürürüz. Beni bulun demiştin geldik. Ekranda buldum onu. 'Senin belediyelerde 734 kişiyi işten attılar. Cümlelerin kayıtta duruyor bunun gereğini yap´ diye cümle kurduk. Görmezden duymazdan geldiler. Dedik ki Ankara´ya geliriz. Emek ve adalet yürüyüşü ile merkezin önünde bulunuruz. Hiç affetmeyiz. Diyoruz ki gelin bu sözleşmeliler maddesinde istismara açık alanları kapatalım" dedi.

YILDIRIM: 3600 EK GÖSTERGEDE SONA GELİNDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tabii çalışanlar, memurlar, işçilerimiz, sözleşmeliler gönlümüz arzu eder ki burada bir sadeleştirme yapılabilsin. Çalışanların statüleri mevzuatları birleştirilebilsin. Bunun için de mücadele ediliyor. Belirli mesafelerde alındı. Buna da şahidiz. Bundan sonra da bu yönde çalışma müşterek çalışma devam edecek. Bunun ip uçlarını da başkan verdi. Aslında onun da yapacağı toplantıda bakanlıkta ele alınacak konulara yönelik bir anlamda düşüncelerini burada kamuoyu ile paylaştı. Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır. Şunu unutmayalım ister devlet tarafında olalım, ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektör de işveren veya işçi çalışan tarafında olalım. Bu ülke bizim bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız sınırsız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılamak. Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın çalıştığı işten haz duyması tatmin olması sağlanmış olur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

