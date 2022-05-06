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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan polisi suça geçit vermiyor

İHA

Erzincan polisi suça geçit vermiyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Nisan ayında yapılan denetimlerde 42 aranan şahıs, 54 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan ş ahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik Nisan ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 34 bin 767 GBT sorgulamasında, 42 aranan şahıs, 48 gözaltına alınan şahıs, 214 idari işlem yapılan şahıs, 54 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Yapılan 31 bin 601 araç kontrolünde ise, 2 bin 948 araca cezai işlem uygulanırken 33 araç trafikten men edildi. Diğer uygulamalarda ise, 328 işyeri kontrol edilerek, 1 adet av tüfeği, adet kesici alet, 8,9 gram esrar, 17 litre kaçak içki, 31 adet sahte belge, 32 gram tütün/nargile, 14 bin 220 makaron, 480 paket kaçak sigara, 1.057,00 litre kaçak akaryakıt, 13.185,48 gram metamfatemin, 150 kök kenevir, 46 adet sentetik ecza, 0,52 gram bonzai ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve uygulamaların devam edeceği bildirilerek, “Erzincan'ımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için, çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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