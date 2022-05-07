Doğu’da yağışlar devam edecek

Doğu Anadolu’nun genelinde etkili olan yağışların devam edeceği tahmin edilirken, yağışların yer yer karla karışık olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmurlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr; Kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının Iğdır’da 16, Erzincan ve Ağrı’da 15, Bayburt’ta 12, Erzurum ve Kars’ta 11, Ardahan’da ise 10 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan, meteoroloji ekipleri sel oluşumu sırasında ve sonrasında alınabilecek tedbirleri paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Meteoroloji ekiplerince yapılan bilgilendirme de şunlar kaydedildi;

“Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın”

“Selden önce hazırlıklı olun”

Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun

Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.

“Sel sırasında güvende olun"

Yüksek yerlere çıkın. Asla sel suyu içinde araba kullanmayın, ölümlerin yüzde 80’ninin araç içinde olduğunu unutmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 1520 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın. Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb. kapatın. Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın.

“Selden sonra tedbiri elden bırakmayın"

Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin. Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın. Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dâhil atın.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.