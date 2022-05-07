Güvenlik kamerasına takılan hırsız yakayı ele verdi

– Erzincan’da 15 bin TL değerinde ki bakır malzemeyi çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan Merkez Karaağaç Mahallesi’nde hurda malzemeler bulunduran bir iş yerinden yaklaşık 15 bin TL değerinde 100 ile 150 kilo arası gelen bakır malzemesi ve 1 adet bin 500 TL değerinde ki su motor dinamosu çalındığı yönünde gelen ihbarın üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan kamera araştırması sonucu güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsızın K.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan arama sonucu suç eşyalarının bulunması sebebiyle kamera kayıtları ve şüpheli şahsın ifadesi doğrultusunda araştırma derinleştirilerek suç eşyası satın alan D.B. ve C.Ö. olduğu tespit edildi. “Suç eşyası satın alınması veya kabul edilmesi” suçunun şüphelileri D.B. ve C.Ö. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınarak serbest bırakılırken “İş yerinde hırsızlık” suçunun şüphelisi K.A. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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