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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da günübirlik kiralanan evlerde denetim

İHA

Erzincan’da günübirlik kiralanan evlerde denetim

Erzincan’da polis ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 1 işyerine ruhsatsız faaliyet göstermekten ve Kimlik Bildirim Sistemi’ne müşteri girişi yapmamaktan dolayı işlem yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yurt genelinde günübirlik kiralanan evlerde denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. 7 bin 286 ekip ve 26 bin 412 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi. 267 günübirlik işletmeciye “1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet etmekten idari yaptırım uygulanırken, 54 günübirlik işletmenin kapatılması için de işlem yapıldı. Denetimlerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca adli mercilerce 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11 şahıs, 25 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 510 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 şahıs, 1020 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve yakalama emri ile aranan 584 şahıs olmak üzere toplam 603 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Erzincan’da da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 10 ekip ve 21 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması dâhilinde günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından 12 konaklama tesisi denetlenerek 30 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan denetimde 1 işyerine ruhsatsız faaliyet göstermekten ve Kimlik Bildirim Sistemi’ne müşteri girişi yapmamaktan idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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