Erzincan’da zamanla bozulan kaldırımlar yenileniyor

Erzincan'da daha önce kaldırımı bulunmayan sokaklarda yeni kaldırım yapılırken, zamanla bozulan kaldırımlarda yenileniyor.

Kentte belediye ekiplerince kaldırım ve yol bakım onarım çalışmalarına belirlenen program dâhilinde devam ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında kaldırım yenileme, kilit parke yol tamiratı gibi çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Daha önce kaldırımı bulunmayan veya zamanla tahrip olan Ergenekon Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nde başlatılan kaldırım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda daha önce kaldırımı bulunmayan sokaklarda yeni kaldırım yapılırken, zamanla bozulan kaldırımlarda yenileniyor.

Yine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kilit parke yol tamiratı şehrin farklı noktalarında devam ediyor. Ekipler, Fatih Mahallesi ve Ulalar Yerleşkesinde bozulan kilit parke yollarda kırılmış ve parçalanmış taşları yenileri ile değiştiriyor.

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