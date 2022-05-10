Erzincan’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ’cü yakalandı

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Erzincan’da polisin düzenlediği operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü zanlısı yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifre ve yakalanmasına yönelik yapılan planlı çalışmalarda, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan; 1 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen A.S., 2 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen İ.E.Ö., 3 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen A.A., 4 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen O.S., 5 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen E.D., 6 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Ş.Y., 7 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen H.A. 8 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen N.Ç., 9 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen G.E., yakalandı.

Batman’da olduğu tespit edilen M.Ş.A. isimli şahsın ise Batman Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yakalanması sağlandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 9 zanlı, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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