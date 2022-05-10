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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOB Başkanı Limon güven tazeledi

İHA

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) 2022 yılı olağan genel kurulunda, yapılan seçimlerde tek aday olan mevcut Başkan Bedir Limon yeniden seçilerek güven tazeledi.

ESOB Başkanı Limon güven tazeledi

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) 2022 yılı olağan genel kurulunda, yapılan seçimlerde tek aday olan mevcut Başkan Bedir Limon yeniden seçilerek güven tazeledi.
Erzincan’da Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) 2022 yılı olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Konfederasyon Temsilcisi Hıdır Belice’nin yaptığı genel kurula, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası yapılarak seçime geçildi. Gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Bedir Limon, 3. dönem Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) başkanı oldu.
Genel kurula hitaben konuşma yapan Bedir Limon, “Genel kurulumuza il ve ilçelerde üyelerimizin katılımıyla yapıldı. Bu dönem yine adaysız bir şekilde bizi desteklediler. Bizlere gelip burada destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Görevimizi yerine getirdiğimiz için arkadaşlarımıza da teşekkür ederek bu seçiminde esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
ESOB Başkanı Bedir Limon’un listesinde ise şu isimler yer aldı;
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Namık Polater, Oral Sarıoğlu, Muhammet İhsan Yeşilbaş, Erkan Telçeken.
Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Erdoğan Geyik, Mehmet Albayrak, Burak Kılıç, Disiplin kurulu asıl üyeler: Coşkun Yılmaz, Süleyman Cem Çağlık, Hasan Çorlu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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