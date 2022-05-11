İtfaiye ekibi samanlıkta yılan aradı

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Erzincan’da itfaiye ekibi, samanlar arasına girdiği görülen 3 metre uzunluğundaki yılanı aradı.

Olay, bugün sabah Ulalar semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, itfaiyeye Ulalar Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde İsmail Kara’ya ait samanlığa 3 metrelik yılanın girdiği şeklinde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişilik itfaiye ekibi uzun süre samanlıkta adeta iğneyle kuyu kazar gibi yılan aradı.

Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarına rağmen yılan bulunamadı. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırıldı.

Mahalle sakinleri, mereğe giren yılanı gören günlük yevmiyeyle çalışan işçinin korkup kaçtığını belirterek parasını bile almadığını söyledi.

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