Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da dereye düşen ve balçığa saplanarak yaralanan sokak köpeği belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek götürüldüğü barınakta tedavi altına alındı.

Kavakyolu Mahallesinden geçen Vasgirt Deresi etrafında oluşturulan rekreasyon alanında ailesi ile yürüyüş yapan Salih Sevimli, derenin içerisinde bir köpeğin olduğunu fark etti. Sevimli, düştüğü derede çamur ve balçığa saplanan köpeği kendi imkanları ile kurtarmak istedi. Ancak köpeğin arka sol ayağının kırık olduğunu ve daha çok zarar verebileceğini düşünen Sevimli, belediyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Ezincan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli ekipler köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, sokak köpeğini tedavisi için barınağa götürdü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-05-11 20:39:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.