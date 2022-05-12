Erzincan’da mayıs ayında karla mücadele

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Erzincan’ın Tercan ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayıs ayında devam ediyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tercan’da, karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı mezra yolunu ulaşıma açtı. Tercan Yaylım köyüne bağlı Kilise mezrası yolunun 10 kilometrelik kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalıydı. Yol İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bugün yapılan çalışmalarla açıldı.

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