Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı

İHA

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan mart ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2022 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda
17 bin 488, dış hatlarda ise bin 488 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanındaki iç hatlarda 159 uçak, dış hatlarda ise 16 uçak inişkalkış gerçekleştirdi.
Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 179 ton olarak gerçekleşti.
Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2022 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında toplam 72 bin 934 yolcu, uçak trafiği 643, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 747 ton olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede ...
Erzincan’da mayıs ayında karla mücadele
YEREL HABERLER Erzincan’da mayıs ayında karla mücadele
Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri ...
Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı
Eczacılar önlük giydi
YEREL HABERLER Eczacılar önlük giydi
Tercan Barajında su seviyesi yüzde yüze ulaştı
YEREL HABERLER Tercan Barajında su seviyesi yüzde yüze ulaştı
İtfaiye ekibi samanlıkta yılan aradı
YEREL HABERLER İtfaiye ekibi samanlıkta yılan aradı
Hemşire adayları vatandaşları “inme” konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Hemşire adayları vatandaşları “inme” konusunda ...
Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi
Erzincan’da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal ...
Dağda zehirlenen çoban kadın için askeri helikopter havalandı
YEREL HABERLER Dağda zehirlenen çoban kadın için askeri helikopter ...
Mezrada yediği yemekten zehirlenen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Mezrada yediği yemekten zehirlenen kadın helikopterle ...
ESOB Başkanı Limon güven tazeledi
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Limon güven tazeledi
Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi
Erzincan’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ’cü yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 ...
Mama Hatun Anaokulundan "Minik Eller Büyük Türkiye"
YEREL HABERLER Mama Hatun Anaokulundan "Minik Eller Büyük Türkiye"
Erzincan’da zamanla bozulan kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Erzincan’da zamanla bozulan kaldırımlar yenileniyor
Erzincan’da beyaz gelinliği giyinen vişne bahçeleri kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da beyaz gelinliği giyinen vişne bahçeleri ...
Erzincan’da günübirlik kiralanan evlerde denetim
YEREL HABERLER Erzincan’da günübirlik kiralanan evlerde denetim
Erzincan’da 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 7 kaçak göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.