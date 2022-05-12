Erzincan’ da doğurganlık hızı 1,57 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’ da doğurganlık hızı 1,57 oldu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü doğurganlık hızı verilerini açıkladı. 2022 yılı istatistiklerine göre Erzincan'da doğurganlık hızı 1,57 oldu.

Erzincan’ da doğurganlık hızı 1,57 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü doğurganlık hızı verilerini açıkladı. 2022 yılı istatistiklerine göre Erzincan’da doğurganlık hızı 1,57 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.
‘Toplam doğurganlık hızı 1,70 çocuk oldu’
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 1549 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.
‘Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,81 çocuk ile Şanlıurfa oldu’
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2021 yılında 3,81 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,21 çocuk ile Kütahya oldu. Bu ili 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak izledi.
‘Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması, 2020 yılında 1,50 çocuk oldu’
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,83 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,13 çocuk ile Malta olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında binde 1,76 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.
‘Kaba doğum hızı binde 12,8 oldu’
Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2021 yılında binde 12,8 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2021 yılında 12,8 doğum düştü.
‘Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,1 ile Şanlıurfa oldu’
Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,1 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,4 ile Şırnak, binde 22,6 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,0 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın, binde 8,5 ile Giresun, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne izledi.
‘Kaba doğum hızının Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü’
Türkiye'nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 11,2 ile İrlanda olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,8 ile İtalya olduğu görüldü.
‘Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 2529 oldu’
Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 2024 yaş grubunda iken 2021 yılında binde 113 ile 2529 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.
‘Adölesan doğurganlık hızı düştü’
Adölesan doğurganlık hızı, 1519 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2021 yılında binde 13'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2021 yılında 1519 yaş grubundaki her bin kadın başına 13 doğum düştü.
‘Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 8 oldu’
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 38 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2 ile Danimarka ve Hollanda oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2020 yılında binde 15 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 8 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.
‘Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,1 oldu’
Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2021 yılında 29,1 oldu. İlk doğumunu 2021 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,7 oldu.
‘İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu’
İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,0 yaş ile Eskişehir, Rize, Trabzon ve Artvin, 27,9 yaş ile Muğla, İzmir ve Ankara izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,6 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,9 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Şanlıurfa izledi.
‘Doğumların yüzde 3,1'i çoğul doğum olarak gerçekleşti’
Doğumların 2021 yılında yüzde 3,1'i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96,2'si ikiz, yüzde 3,5'i üçüz ve yüzde 0,3'ü dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.
‘Doğumların yüzde 35,8'i annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti’
Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2021 yılında doğumların yüzde 35,8'inin ilk, yüzde 32,2'sinin ikinci, yüzde 18,2'sinin üçüncü, yüzde 13,1'inin ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı
YEREL HABERLER Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ...
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak bahçede ...
Erzincan’da mayıs ayında karla mücadele
YEREL HABERLER Erzincan’da mayıs ayında karla mücadele
Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri ...
Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı
Eczacılar önlük giydi
YEREL HABERLER Eczacılar önlük giydi
Tercan Barajında su seviyesi yüzde yüze ulaştı
YEREL HABERLER Tercan Barajında su seviyesi yüzde yüze ulaştı
İtfaiye ekibi samanlıkta yılan aradı
YEREL HABERLER İtfaiye ekibi samanlıkta yılan aradı
Hemşire adayları vatandaşları “inme” konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Hemşire adayları vatandaşları “inme” konusunda ...
Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi
Erzincan’da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal ...
Dağda zehirlenen çoban kadın için askeri helikopter havalandı
YEREL HABERLER Dağda zehirlenen çoban kadın için askeri helikopter ...
Mezrada yediği yemekten zehirlenen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Mezrada yediği yemekten zehirlenen kadın helikopterle ...
ESOB Başkanı Limon güven tazeledi
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Limon güven tazeledi
Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi
Erzincan’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ’cü yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 ...
Mama Hatun Anaokulundan "Minik Eller Büyük Türkiye"
YEREL HABERLER Mama Hatun Anaokulundan "Minik Eller Büyük Türkiye"
Erzincan’da zamanla bozulan kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Erzincan’da zamanla bozulan kaldırımlar yenileniyor
Erzincan’da beyaz gelinliği giyinen vişne bahçeleri kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da beyaz gelinliği giyinen vişne bahçeleri ...
Erzincan’da günübirlik kiralanan evlerde denetim
YEREL HABERLER Erzincan’da günübirlik kiralanan evlerde denetim
Erzincan’da 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 7 kaçak göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.