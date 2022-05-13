Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en yüksek sıcaklık 23,5 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 5,6 dereceyle Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan’da 18, Iğdır’da 22, Bayburt’ta 13, Ağrı’da 17, Erzurum’da 11, Ardahan’da 10, Kars’ta 16 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde en yüksek sıcaklık 23,5 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 5,6 dereceyle Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde ölçüldü.

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