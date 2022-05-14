Mayıs ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde her ay düzenli olarak yapılan vatandaşlarla buluşma toplantısı mayıs ayında da devam etti.

Düzenlenen Toplantı İliç Kaymakamı Cüneyt Demirkol'un başkanlığında, daire amirlerinin katılımıyla Boyalık köyünde gerçekleştirildi.

Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Demirkol vatandaşların istek ve önerilerini dinledi ve vatandaşların belirttiği istek ve taleplerinin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Toplantı sonrasında Kaymakam Cüneyt Demirkol, köyde incelemelerde bulundu. Köy halkı ise gerçekleştirilen toplantıdan ötürü kaymakama ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

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