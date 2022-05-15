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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı

İHA

Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.
Erzincan’ın Tercan ilçesi Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 yılında bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 9 masum vatandaşın şehit edildiği hain saldırının üzerinden 28 yıl geçti. Gerçekleştirilen hain saldırının acısı ise yüreklerde tazeliğini koruyor. Saldırıda şehit olan 9 vatandaş mezarları başında dualarla anıldı. Tercan ilçesi Edebük köyü mezarlığında bulunan şehitlikte düzenlenen anma törenine kent protokolü, askeri erkân, şehit yakınları ve köy halkı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur'anı Kerim okundu. Ardından şehitlerin mezarlarına katılımcılar tarafından karanfil bırakılarak dualar edildi.
Baskında kocasını kaybeden Vicdan Yılmaz, “Akşam saatlerinde bir ses geldi. Beyim o gün rahmetli oldu. O ilk dışarı çıkmıştı. Dedi ki PKK geldi, girin kilere. Odalara saklandık. Yapacak bir şeyimiz yoktu. 5060 civarı terörist vardı. Köyün içinde döndü dolandılar. Çok zor bir durumdu. Burada yatan herkes birbiriyle akraba. Yaktılar, yıktılar, evleri yaktılar sonra çekip gittiler” diye konuştu.
Köyde yaşayan ve o günleri dün gibi hatırlayan Ömer Kaya, “O gece köyümüz basıldı. Camiden çıkmıştık. O anda silahlar karşı dağdan patladı. Bizlerde de karşılık vermek için hiç silah yoktu. Bu vatandaşlarımızı hep şehit ettiler. Hiç birimizde silah yoktu ki bir tane atalım. Köyün içinde oynadı gezdiler. Askerler gelene kadar. Asker geldi onlar gitti. Şehitlerimizi gördükçe kendimiz kaybediyorduk. 9 tane şehidimiz vardı. Yakınımız akrabamız da vardı. Çocuklar hatta kundakta ki çocuklar bile vardı. Hepsini şehit ettiler” dedi.

‘İki yıl nöbet tuttuk’
Ömer Kaya, konuşmasında köy baskını sonrasında iki boyunca nöbet tuttuklarını söyledi. Daha sonra da saldırıya maruz kaldıklarını belirten Kaya, “Köyümüz basıldıktan sonra köylü vatandaşlarımızla iki yıl nöbet tuttuk. İkinci baskın da oldu ama onda bir şey yapamadılar. Onlardan da yaralanan oldu bizden de. Sonra çekip gittiler. Üzerinden 28 yıl geçti ama halen daha hatırımızdadır. Allah böyle acıları bir daha göstermesin. Allah devlete zeval vermesin” ifadelerine yer verdi.
Zühtü Kaya isimli vatandaş ise terör örgütüne karşı kullanabilecek silahlarının olmadığını söyleyerek, “Terör baskınında köydeydim. O günü hep hatırlıyorum. Akşam saat 9 buçukta köyümüze dağdan ateş ettiler. Dışarıya hiç kimse çıkamadı. Öylece köyün içinde gezdiler. Bizler de silah yoktu. Biz zaten evden dışarıya çıkamadık. Silahımız olsaydı çıkardık. 9 tane vatandaşımız şehit oldu. Aradan bu kadar yıl geçti ama sanki bugün olmuş gibi hiç hatırımızdan çıkmıyor” ifadelerini kullandı.
Edebük köyü Muhtarı Nevzat Yılmaz da konuşmasında, “1994 yılından önce burada hiç terör olayı olmamıştı. Bizler de bu konu da oldukça tecrübesiz bir haldeydik. Zaten o olaydan sonra biz tedbirimizi aldık. Daha sonra yine baskın oldu ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Karşılıklı müdahale ile çıktılar köyden. Kaynanam, kaynatam ve kayınım da şehit oldu benim. Birkaç eve de molotof kokteyli attılar. 2 yaşındaki şehit Tansu Köse’nin olduğu ev çok yanmıştı. Çocuk vurulduktan sonra nenesinin kucağındaydı. İkisi de yanarak şehit olmuştu” dedi.
9 sivil masum vatandaşın bölücü terör örgütü tarafından şehit edildiği köy sakinleri de o günü unutamadıklarını ve acılarını halen yaşadıklarını ifade ettiler. 15 Mayıs 1994 tarihinde eli kanlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu baskında 9 masum vatandaş şehit edilmişti. Bu 9 vatandaşların 2’si erkek, 5’i kadın ve 2’si de çocuktu. Terör örgütü tarafından şehit edilen Tansu Köse isimli kız çocuğu ise henüz 2 yaşında, Adem Aktaş isimli çocuk da 14 yaşındaydı.

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