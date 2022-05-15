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28 yıl önce şehit edilen 9 sivil için yapılan şehitlik törenle açıldı

DHA

28 yıl önce şehit edilen 9 sivil için yapılan şehitlik törenle açıldı


Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde PKK´lı teröristler tarafından şehit edilen 9 sivil için köy mezarlığında yapılan şehitlik, törenle açıldı. Köylüler saldırının üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen açısının halen yüreklerde yaşadığını söyledi.
Tercan ilçesi Edebük köyü mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen anma ve şehitlik açılışına Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Askun, askeri ve sivil erkanın yanı sıra köylüler katıldı. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı´nın okunması ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Tören sonrası 2´si çocuk, 5´i kadın, 2´si erkek olmak üzere 9 şehidin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Şehitler arasında 2 yaşında Tansu ve 14 yaşında Adem'in olduğunu ifade eden Vali Mehmet Makas, "Burada yapılan saldırı birlik ve beraberliğimizi bozmak aramızda husumet çıkartmak adına dış güçler, dış eller veya onların kullandığı maşalar tarafından yapılmış saldırıdır. Hamdolsun ki tüm Edebük köyündeki hemşehrilerimiz de aziz milletimiz de oyunun farkında. Ona göre de tedbirini almaktadır. Birbirimizi sevmekten bir ve beraber hareket etmekten başka şiarımız yok. Bu şehitliği neden yaptık. Acılarımızı tazelemek için değil, 'Hataya tekrar düşmeyelim, tarih tekrar tekerrür etmesin' diye yaptık. Gelip geçerken şahadete yürümüş aslında biz onların şefaatine muhtacız. 2 yaşındaki bebemizden 73 yaşındaki annemize kadar onların şefaatine aslında muhtacız. Gelip geçerken onlara dua etmek ve onları görüp bir daha bu hatalara düşmeyelim diye, birileri maşa olarak gelip bir sondaj yaparlarsa tekrar bu hamleleri yemeyelim diye hafızayı yenilemek adına yaptık" dedi.
Köylülerden Ömer Kaya ise o geceyi şöyle anlattı:
 "Camiden çıktık. O anda silahlar karşı dağdan patladı. İzli mermiler çalışıyor. Alttan da onlar girdi. Bu vatandaşlarımızı hep şehit ettiler. Hiç kimsede silah yoktu ki bir tane atsın. Köyün içinde gezdiler. Asker gelene kadar onlar gitti. Ondan sonra askeri birlik geldiği gibi dağa çıktı, gittiler. Şehitlerimizi gördükçe kendimizi kaybediyorduk. 9 tane şehidimiz vardı. Yakınımız akrabamız da vardı. Çocuklar hatta kundaktaki çocuklar bile vardı. Hepsini şehit ettiler. Köy basıldıktan sonra vatandaşlarımızla 2 yıl nöbet tuttuk. İkinci baskın da oldu ama onda bir şey yapamadılar." 
'SİLAHIMIZ OLSAYDI ÇIKARDIK'
Zühtü Kaya da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Terör baskınında köydeydim. O günü hep hatırlıyorum. Saat 21.30'du köyümüze dağdan ateş ettiler. Dışarıya hiç kimse çıkamadı. Öylece köyün içinde gezdiler. Bizlerde silah yoktu. Biz zaten evden dışarıya çıkamadık. Silahımız olsaydı çıkardık. 9 tane vatandaşımız şehit oldu. Aradan bu kadar yıl geçti ama sanki bugün olmuş gibi hiç hatırımızdan çıkmıyor" diye konuştu.
Olay günü köyde bulunan Vicdan Yılmaz da, "Rahmetli beyim o zaman çıktı dışarı dedi ki; 'PKK geldi, girin kilere.' Odalara saklandık. Yapacak bir şeyimiz yoktu. 5060 civarı terörist vardı. Köyün içinde döndü dolandılar. Çok zor bir durumdu. Burada yatan herkes birbiriyle akraba. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler ve sonra çekip gittiler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-05-15 16:38:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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