Erzincan polisinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan polisinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

İHA

Erzincan polisinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Erzincan’da, engelli Canahmet Seçgin 16’ncı yaş gününü, polis ekipleri tarafından hazırlanan sürprizle kutladı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Engelliler Haftası münasebetiyle, engelli çocuğun doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yaptı. Habersiz bir şekilde engelli çocuğun ikamet ettiği eve giden polisler, apartmanda hazırladıkları pastayı ellerine alıp Seçgin ailesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan aile 3 yıldır Canahmet’in doğum gününü unutmayan polisleri bu yıl da görünce duygu dolu anlar yaşandı. Engelli çocuk ise polis ekiplerine içtenlikle sarılarak teşekkür ettiğini belirtti. Mutluluğu gözlerinden okunan özel çocuğun ailesi, Canahmet’in polisleri, özellikle yunus ekiplerini çok sevdiğini, onları gördüğü her yerde yanlarına gittiğini söyledi.
Canahmet Seçgin’in babası Barbaros Seçgin çok duygulandıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, “1016 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası malum. Canım oğlum Canahmet’in de bugün doğum günü. Yaklaşık 3 senedir bu sürprizi yapan başta Emniyet Müdürü Kenan Kurt’a ve emniyet teşkilatına, yunus polisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Oğlum Canahmet engelli olduğu kadar da güler yüzüyle her şeyi ifade etmek istiyor. Canahmet’in güler yüzü her şeye yetiyor. Bu sürprizde emeği geçen herkese tekrardan çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

28 yıl önce şehit edilen 9 sivil için yapılan şehitlik törenle açıldı
YEREL HABERLER 28 yıl önce şehit edilen 9 sivil için yapılan ...
Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı
YEREL HABERLER Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı
Erzincan’da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan’da iki grubun tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Erzincan’da iki grubun tekme tokatlı kavgası cep ...
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli sağanak ...
Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını ...
Tercan’da Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Tercan’da Trafik Haftası etkinlikleri
Mayıs ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mayıs ayı vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı
Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü (2)
Şehit Güler için Erzincan’da havalimanında uğurlama töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit Güler için Erzincan’da havalimanında uğurlama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.