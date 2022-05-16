Erzincan’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu

Erzincan’da kargaların saldırısı sonucu yaralanan ve nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' tedavi edilmek üzere DKMP Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Erzincan Merkez Cumhuriyet Meydanı Dörtyol civarında bir vatandaş tarafından kargaların saldırısı sonucu bitkin düşmüş ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan 'balaban kuşu' bulundu. Balaban kuşu daha sonra tedavisinin yapılması için Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Ekiplerce bir süre gözlem altında tutulacak olan balaban kuşunun veteriner hekim tarafından yapılacak olan gerekli tedavi ve rehabilitasyonun ardından iyileştirip tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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