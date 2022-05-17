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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor

İHA

Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor

Erzincan’da meslek lisesi öğrencileri okulun bahçesindeki serada fide yetiştiriciliği yaparak hem öğreniyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. Tarım bölümü öğrencileri, serada teorik eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor.
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile kurulan seralarda sebze fidesi üretim faaliyeti 2020 yılında başlayarak Tarım Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulduğu yıl 30 bin sebze fidesi üretimi gerçekleştirildi. 2021 yılında Covid19 nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı için, sebze ve aromatik bitki fidesi üretim faaliyetleri öğrencilerin okulda olmaması nedeniyle Tarım Alanı öğretmenleri tarafından yapıldı. Okul serasının üretim kapasitesi, pandemi olmasına rağmen, 2021 yılında iki katına çıkarılarak 60 bin adet fideye ulaştı. 2022 yılında ise mevcut serada tam kapasiteye ulaşılarak, 90 bin sebze ve aromatik bitki fidesi üretildi. Serada, domates, biber, hıyar, kabak, kavun, karpuz, lahana, patlıcan ve 3 cins aromatik bitki olarak reyhan, kekik, fesleğen üretimi olmak üzere toplamda 26 farklı tür fide üretimi yapılıyor. Üretimde yerelde halkın lezzet olarak en çok tercih ettiği ata tohumları kullanılmaya özen gösterilirken, ticari anlamda üretim yapmak isteyenler için yüksek verimli hibrit türlerin de üretimi gerçekleştiriliyor.
Kullanılan tohumların çoğunluğunun ata tohumu olması, üretilen fidelerin piyasa fiyatlarına nispeten en az yüzde 30 daha ucuz olması, hastalıklara dayanıklı olmaları, çeşitlerin doğru olarak verilmesi, ticari olarak üretim yapan üreticiler için ise yüksek verimli hibrit türlerin de olması gibi nedenlerden dolayı vatandaşlardan oldukça rağbet görüyor. Ayrıca üretilen fideler "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" çerçevesnde ihtiyaçlı ailelere ücretsiz olarak verilerek, öğrencilerin nezaretinde söz konusu ailelerin bitkisel üretim faaliyeti yapmaları ve ailelerin geçimlerine katkı sağlamaları hedefleniyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okulun sera üretiminde ve tarımsal alanlarda daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret edeceklerini belirterek, “Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin serasındayız. 2020 tarihinde kurulmuş olan serada ilk yılında 30 bin fide, geçen yıl, 2021 yılında pandemiye rağmen 60 bin fidemiz toprakla buluştu. Halka gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra satışı yapıldı ve bu yıl da, an itibariyle 90 bin fidemiz yetiştirildi ve çiftçilerimize, tarımla iştigal eden hemşerilerimize verilmeye başlandı. Mesleki ve teknik alanlarla ilgili bakanlığımızın çalışmaları ve bununla ilgili ilimizin tarım ve hayvancılıkla ilgili olan potansiyelini en üst noktaya ulaştırabilmesi ile ilgili olarak okul öğretmenleri ve öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar. Bununla birlikte özellikle öğrencilerimizin burada mesleki yönleriyle ilgili olarak kendilerini geliştirmeleri, her yıl yapılan çalışmanın bir önceki yıldan her yönüyle daha aktif, daha gayretli çalışmalarının yapılması. Burada yapılan çalışmalarla ilgili tamamen öğrencilerimizin çalışması ve ilgili alan öğretmenlerinin çalışmalarıyla organik olarak yetiştirilmekte. Burada ata tohumu olarak yetişiyor. Yerli olan tohum ve organik tohumun yetişmesinin en büyük sebeplerinden biri halkın ciddi bir teveccühü var. Bunun nedeni de yetiştirmiş olduğumuz fidelerdeki ürünlerin gerçekten lezzetiyle ilgili olarak karşılık bulmasıdır. Ayrıca ticari olarak da çalışanların hibrit tohumların satılması ile ilgili çalışmalarında öğretmen ve öğrencilerimiz yapmakta. Burada 8 farklı sebzeyle ilgili fidelerimiz var. Bunlar salata, domates, patlıcan, kabak, lahana gibi ve ayrıca aromatik bitki olarak reyhan, fesleğen, kekik bulunmakta. Bunlar mesleki teknik eğitimin Erzincan’da, tarım ve hayvancılığın Erzincan’da lokomotifi Tarım Meslek Lisesi’nin olmasını istiyoruz. Burada emeği geçem herkese ben teşekkür ediyorum” dedi.
Okul öğrencileri de teorik olarak gördükleri dersleri serada pratik olarak uygulamalı gördüklerinde daha verim aldıklarını söyleyerek mezun olunca kendi imkânlarıyla da bu mesleğe yöneleceklerini kaydetti.
Meslek lisesi öğretmenlerinden ve aynı zamanda Tarım Alanı Şefi Muzaffer Kıvanç ise, öğrencilerin fide yetiştiriciliği alanında her aşamasını uygulamalı olarak gördüklerini belirterek, “Okulumuzda fide üretimine 2020 yılında başladık. 2020 yılında 30 bin fide ürettik. 2021 yılında 60 bin, 2022 yılında 90 bin fideye ulaştık. Genellikle halkın istediği ata tohumu üretimi burada yapıyoruz. Ayrıca daha çok bol üretim almak için hibrit tohumlarımız da bulunmaktadır. Öğrencilerle birlikte teorik eğitimin yanında uygulamalı olarak eğitim yapmaktayız. Burada her aşamayı öğrenciler görmektedir. Kasada ekim yaptıktan sonra, viyollere şaşırtma, bakımı, sulanması, gübrelenmesi, gibi her aşamaları uygulamalı olarak görmekteyiz. Öğrencilerimiz de burada uygulamalı olarak eğitim gördüklerinde ‘Hocam buradan mezun olduğumuz da biz de fide yetiştiriciliği yapacağım’ diyorlar. Bu yönüyle de oldukça faydalı oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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