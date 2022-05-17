Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Hipertansiyon Durağı” adlı farkındalık etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Hipertansiyon Durağı” adlı farkındalık etkinliği

İHA

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Hipertansiyon Durağı” adlı farkındalık etkinliği

Dünya Hipertansiyon Günü etkinlikleri çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyen ve öğrencileri farkındalık amacıyla “Hipertansiyon Durağı” oluşturarak vatandaşlara hipertansiyona dikkat çeken bilgilendirmede bulundular.
Özellikle ileri yaştaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği durakta vatandaşlara hipertansiyon rahatsızlığında yaşanan risk faktörleri olan sigara, alkol, tuz kullanımı, yaş vb. sorular sorularak, önlenebilir bir hastalık olan hipertansiyondan korunmanın yolları ve özen gösterilmesi gereken konulara dikkat çekildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Demet Güneş, etkinlikle ilgili şöyle konuştu:
“Her 17 Mayıs’ta toplumun öncelikli sağlık problemlerinden biri olan hipertansiyona dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ‘İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı’ dersi sosyal etkinlik projesi dahilinde Dünya Hipertansiyon Günü etkinliği planlayarak toplumun farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Herkesin de bildiği gibi yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyon, ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olması nedeniyle sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Tuz tüketimini azaltmak, sağlıklı beslenme, şişmanlığın önlenmesi, düzenli egzersiz yapılması, tütün ve alkol tüketiminden uzak durulması, stresten uzak bir yaşamın olması sağlıklı yaşam davranışları arasında yer almaktadır.”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Dilber Yılmaz’da gerçekleştirdikleri faaliyet hakkında bilgilendirmede bulundu. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Herkesin de bildiği gibi hipertansiyon, diğer bir ismiyle yüksek tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan bir tanesidir. Hipertansiyon aynı zamanda küresel bir halk sağlığı sorunudur. Yüksek tansiyon kalp hastalarında, böbrek hastalarında, inmede, erken ölüm gibi birçok hastalıkla ilişkilidir. Bu nedenle Hipertansiyon bizim hayatımızda çok önemli bir yer edinmekte. Bunun için halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık için buradayız.”
Programda son olarak konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şiyar Yılmaz ise şunları ifade etti: “Bugün 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü. Bizlerde Erzincan’da böyle bir farkındalık oluşturmak için etkinliğimize gelen bireylerin tansiyonlarını, boy ve kilolarını ölçüp, beden kitle indekslerine bakıyoruz. Yapılan tetkikler sonucunda gelen bireylere ufak çapta bir bilgilendirme bulunup, broşürler vererek hastalarımızı uğurluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan’a dönüş yaptı
YEREL HABERLER Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan’a dönüş ...
Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında ...
Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor
Erzincan’da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 ...
Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor
YEREL HABERLER Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor
Down sendromlu Yalçın’ın askerlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu Yalçın’ın askerlik hayali gerçek oldu
Pedallar engelli farkındalığı için döndü
YEREL HABERLER Pedallar engelli farkındalığı için döndü
KÖYDES çerçevesinde Erzincan’a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi
YEREL HABERLER KÖYDES çerçevesinde Erzincan’a 38 milyon 189 bin 122 ...
Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı
Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen ...
Üzümlü’deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzümlü’deki kavgada yaralanan genç adam hayatını ...
Erzincan’da avcılar eğitimden geçiyor
YEREL HABERLER Erzincan’da avcılar eğitimden geçiyor
Erzincan’da Gençlik Haftası El Sanatları Sergisi Açıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Gençlik Haftası El Sanatları Sergisi ...
Erzincan’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu
YEREL HABERLER Erzincan’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' ...
EBYÜ takımı Badminton Süper Lig Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER EBYÜ takımı Badminton Süper Lig Şampiyonasında ...
Başkan Aktürk TÜBAKKOM Genel Kurul Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Aktürk TÜBAKKOM Genel Kurul Toplantısı'na ...
Işkın bitkisi toplamaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Işkın bitkisi toplamaya giden yaşlı adamın cesedi ...
Erzincan polisinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Erzincan polisinden engelli çocuğa doğum günü ...
28 yıl önce şehit edilen 9 sivil için yapılan şehitlik törenle açıldı
YEREL HABERLER 28 yıl önce şehit edilen 9 sivil için yapılan ...
Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı
YEREL HABERLER Edebük'de katledilen 9 vatandaş dualarla anıldı
Erzincan’da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan’da iki grubun tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Erzincan’da iki grubun tekme tokatlı kavgası cep ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.