Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Hipertansiyon Durağı” adlı farkındalık etkinliği

Dünya Hipertansiyon Günü etkinlikleri çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyen ve öğrencileri farkındalık amacıyla “Hipertansiyon Durağı” oluşturarak vatandaşlara hipertansiyona dikkat çeken bilgilendirmede bulundular.

Özellikle ileri yaştaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği durakta vatandaşlara hipertansiyon rahatsızlığında yaşanan risk faktörleri olan sigara, alkol, tuz kullanımı, yaş vb. sorular sorularak, önlenebilir bir hastalık olan hipertansiyondan korunmanın yolları ve özen gösterilmesi gereken konulara dikkat çekildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Demet Güneş, etkinlikle ilgili şöyle konuştu:

“Her 17 Mayıs’ta toplumun öncelikli sağlık problemlerinden biri olan hipertansiyona dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ‘İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı’ dersi sosyal etkinlik projesi dahilinde Dünya Hipertansiyon Günü etkinliği planlayarak toplumun farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Herkesin de bildiği gibi yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyon, ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olması nedeniyle sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Tuz tüketimini azaltmak, sağlıklı beslenme, şişmanlığın önlenmesi, düzenli egzersiz yapılması, tütün ve alkol tüketiminden uzak durulması, stresten uzak bir yaşamın olması sağlıklı yaşam davranışları arasında yer almaktadır.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Dilber Yılmaz’da gerçekleştirdikleri faaliyet hakkında bilgilendirmede bulundu. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Herkesin de bildiği gibi hipertansiyon, diğer bir ismiyle yüksek tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan bir tanesidir. Hipertansiyon aynı zamanda küresel bir halk sağlığı sorunudur. Yüksek tansiyon kalp hastalarında, böbrek hastalarında, inmede, erken ölüm gibi birçok hastalıkla ilişkilidir. Bu nedenle Hipertansiyon bizim hayatımızda çok önemli bir yer edinmekte. Bunun için halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık için buradayız.”

Programda son olarak konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şiyar Yılmaz ise şunları ifade etti: “Bugün 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü. Bizlerde Erzincan’da böyle bir farkındalık oluşturmak için etkinliğimize gelen bireylerin tansiyonlarını, boy ve kilolarını ölçüp, beden kitle indekslerine bakıyoruz. Yapılan tetkikler sonucunda gelen bireylere ufak çapta bir bilgilendirme bulunup, broşürler vererek hastalarımızı uğurluyoruz.”

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