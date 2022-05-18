Besicilerin "mera" hasreti sona erdi

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü Doğu Anadolu illerinden Erzincan’da havaların ısınmasıyla yaklaşık 6 aydır ahırlarda beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı.

Kışı geride bırakan Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbaharda zaman zaman kar yağışı etkili olmasına rağmen havaların ısınması ve baharın canlı renkleriyle kendini göstermesi, 6 aydır ahırda hayvanları beslemek zorunda kalan besicilerin yüzünü güldürdü.

Karların erimesiyle otların büyümeye başlayarak yeşerdiği Erzincan’da çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını meraya çıkardı.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinden Keşiş Dağı eteklerindeki besiciler, güneşin yüzünü göstermesiyle kasım ayından bu yana ahırlarında besledikleri küçükbaş hayvanları meralarla buluşturdu.

Kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiği bölgede önceki yıllara göre ahırlarda hayvanlara daha fazla ot ve saman veren besiciler, aylardır güneş yüzü göremeyen hayvanlarını yeşeren meralarda otlattı.

Köyde 20 yıldır çobanlık yapan 65 yaşındaki Abdullah Aslan, çetin kış mevsimi nedeniyle geçen yıla göre hayvanları 1,5 ay daha geç meraya çıkardıklarını söyledi.

Kışın ortasında ot ve samanının bitmesi yüzünden hayvanlarını beslemek için komşularından yem desteği altığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kış mevsimi iyi geçti. Bu yıl 7 aydır yerde olan kar yeni yeni erimeye başladı. Önceki yıllara göre bu sene kış çok sert geçti. Kar yağışı nisan ayının ortalarında olmamıza rağmen bazı geceler etkili oluyor. Mera hasretimiz sona erdi ve yağmurlarla önümüzdeki günlerde yeşillik alanlar daha verimli olacak. Çok şükür yaza doğru gidiyoruz. Hayvanlarımızı meraya çıkartıp otlatıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.