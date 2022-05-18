Besicilerin "mera" hasreti sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besicilerin "mera" hasreti sona erdi

İHA

Besicilerin "mera" hasreti sona erdi

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü Doğu Anadolu illerinden Erzincan’da havaların ısınmasıyla yaklaşık 6 aydır ahırlarda beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkmaya başladı.
Kışı geride bırakan Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbaharda zaman zaman kar yağışı etkili olmasına rağmen havaların ısınması ve baharın canlı renkleriyle kendini göstermesi, 6 aydır ahırda hayvanları beslemek zorunda kalan besicilerin yüzünü güldürdü.
Karların erimesiyle otların büyümeye başlayarak yeşerdiği Erzincan’da çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını meraya çıkardı.
Kentin yüksek rakımlı bölgelerinden Keşiş Dağı eteklerindeki besiciler, güneşin yüzünü göstermesiyle kasım ayından bu yana ahırlarında besledikleri küçükbaş hayvanları meralarla buluşturdu.
Kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiği bölgede önceki yıllara göre ahırlarda hayvanlara daha fazla ot ve saman veren besiciler, aylardır güneş yüzü göremeyen hayvanlarını yeşeren meralarda otlattı.
Köyde 20 yıldır çobanlık yapan 65 yaşındaki Abdullah Aslan, çetin kış mevsimi nedeniyle geçen yıla göre hayvanları 1,5 ay daha geç meraya çıkardıklarını söyledi.
Kışın ortasında ot ve samanının bitmesi yüzünden hayvanlarını beslemek için komşularından yem desteği altığını belirten Aslan, şöyle konuştu:
"Geçen yıl kış mevsimi iyi geçti. Bu yıl 7 aydır yerde olan kar yeni yeni erimeye başladı. Önceki yıllara göre bu sene kış çok sert geçti. Kar yağışı nisan ayının ortalarında olmamıza rağmen bazı geceler etkili oluyor. Mera hasretimiz sona erdi ve yağmurlarla önümüzdeki günlerde yeşillik alanlar daha verimli olacak. Çok şükür yaza doğru gidiyoruz. Hayvanlarımızı meraya çıkartıp otlatıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahkumların özgürlük hayalleri tuvallere resmedildi
YEREL HABERLER Mahkumların özgürlük hayalleri tuvallere resmedildi
Sağlık ekiplerinden kene bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Sağlık ekiplerinden kene bilgilendirmesi
Erzincan’da kadın çiftçilere fide desteği
YEREL HABERLER Erzincan’da kadın çiftçilere fide desteği
Gülabibey Camisinde 5,5 asırdır ezan sesi yükseliyor
YEREL HABERLER Gülabibey Camisinde 5,5 asırdır ezan sesi yükseliyor
Bayburt'ta geçtiğimiz yıl 183 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Bayburt'ta geçtiğimiz yıl 183 adet ölümlü yaralanmalı ...
Erzincan'da geçtiğimiz yıl 755 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Erzincan'da geçtiğimiz yıl 755 adet ölümlü ...
Doğu’da hava soğuyacak
YEREL HABERLER Doğu’da hava soğuyacak
Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar görmemeleri için dronla uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Köye yaklaşan bozayı ile 3 yavrusunu zarar ...
Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Hipertansiyon Durağı” adlı farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden “Hipertansiyon ...
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan’a dönüş yaptı
YEREL HABERLER Sınır hattında görevli UMKE ekibi Erzincan’a dönüş ...
Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şengül, ölümünün 1. yıl dönümünde kabri başında ...
Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor
Erzincan’da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 ...
Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor
YEREL HABERLER Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor
Down sendromlu Yalçın’ın askerlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu Yalçın’ın askerlik hayali gerçek oldu
Pedallar engelli farkındalığı için döndü
YEREL HABERLER Pedallar engelli farkındalığı için döndü
KÖYDES çerçevesinde Erzincan’a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi
YEREL HABERLER KÖYDES çerçevesinde Erzincan’a 38 milyon 189 bin 122 ...
Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatıldı
Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tarlaya kaçan araç içerisinden 5 kaçak göçmen ...
Üzümlü’deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzümlü’deki kavgada yaralanan genç adam hayatını ...
Erzincan’da avcılar eğitimden geçiyor
YEREL HABERLER Erzincan’da avcılar eğitimden geçiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.