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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 çocuk babası 77 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun oldu

İHA

4 çocuk babası 77 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun oldu

Erzincan’da 4 çocuk babası, 77 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun olarak mezuniyet töreninde kep attı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi 26. dönem mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Hukuk Fakültesi bahçesinde düzenlenen törenle 370 öğrenci Hukuk Fakültesinden mezun olmanın gururunu yaşadı.
Mezuniyet töreninde mezun olan öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Mezun olan öğrenciler arasında yer alan 77 yaşındaki Erol Kahraman ise ‘okumanın yaşı yoktur’ deyiminin adeta vücut bulmuş hali oldu.
1962 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Erol Kahraman, ikinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Erzincan'da uzun yıllar Erol Kitabevi’nin işletmeciliğini sürdüren Kahraman, yıllar boyu kitaplara olan ilgisini hiç kaybetmedi. Üniversiteler için çıkan aftan yararlanan Kahraman, Ankara Üniversitesi'nden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne nakil oldu. Afla döndüğü fakülteden 77 yaşında mezun olan Kahraman, bugün mezuniyet coşkusu yaşadı.
“77 yaşında mezuniyet”
77 yaşında mezun olan Erol Kahraman, duygularını şöyle dile getirdi:
“Bugün hepimiz mezun olmanın haklı coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. Büyük çoğunluğunuz için 4 yıl önce, benim için 1963 yılında başlayan ve nerdeyse bir ömür süren üniversite lisans öğrenim sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle hepinizi yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Sizlerin bir büyüğü ve mezuniyet dönem arkadaşınız olarak sizlere Montagine’nin (Monteynin) “Hedefi olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yardım etmez.” ve Peter Drucker’in (Peter Drakırın) “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.” sözlerini hatırlatmak istiyorum. 1963 yılında büyük arzu ve istekle Ankara Hukuk Fakültesinde başladığım, bazı nedenlerden dolayı tamamlayamadığım, çıkan birçok öğrenim affından öngörülen şartlar nedeniyle yararlanamadığım, ama sonunda hedefim olan hukuk öğrenimine yeniden dönme şanısını bularak öğrenimimi çok sevdiğim memleketim olan, şair Ahmet Muhip Dranas’ın dizeleriyle dağları karlı Erzincan’da tamamladığım için çok mutluyum. Yaşadıklarım “Yönünüzü, hedefinizi değiştirmedikçe, istediğiniz yere eninde sonunda varırsınız.” olarak ifade edilen Çin Atasözünün bir göstergesidir. Günümüz dünyası artık hızla değişiyor, teknolojideki hızlı devinim dünün yeniliklerini kısa sürede bugünün eskisi haline getiriyor. Çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek için ortaya çıkan hayat boyu öğrenmeye, bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerimizi geliştirmek amacıyla her zaman açık olmalıyız. Bilimsel disiplinlerde bugünlere gelmemizde önemli katkıları olan Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner’e ve hocalarımıza mezunlar adına teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Üniversitedeki öğrenim sürecimizde yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen ve işlemlerimizi kolaylaştıran idari personele de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Eğitim ve öğretimimiz boyunca hem maddi hem de manevi desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen tüm aile bireylerimize de mezunlarımız adına çok teşekkür ediyorum.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.” Sözlerini hep hatırlayınız. Yarından itibaren kendinizi bambaşka bir dünyanın içinde bulacaksınız. Belki üniversitede geçirdiğiniz günlere göre çok daha fazla çalışacaksınız ama üreteceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz. Sizlere yaşam yolculuğunuz da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Mezuniyet töreninde öğrenciler adına dönem birincisi Kübra Altun, Dekan Prof. Dr. Prof. Dr. Ayhan Döner’in konuşmasının ardından kürsüde hitap eden EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, EBYÜ Hukuk Fakültesinden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.
Törende konuşmaların ardından dönem birincisi Kübra Altun, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Mezun olan öğrenciler, Hukuk Fakültesi akademisyenlerinin elinden diplomalarını aldı ve meslek yemini ettiler.
Mezuniyet töreni öğrencilerin kep atmasının ardından çalınan müzikler eşliğinde oyunlar oynanıp halaylar çekilmesiyle son buldu.
Törende renkli görüntüler oluşurken mezun öğrenciler arkadaşları ve ailelerine sımsıkı sarılarak mezun olmanın gururunu doyasıya yaşadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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