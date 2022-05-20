Çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor

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Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde Munzur Dağının yamaçlarında karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Munzur Dağında, doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor. Munzur Dağının eteklerinde açan çiğdem ve nergisler, göz alıcı güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Sıcak havaların müjdecisi olarak bilinen ve karla kaplı Munzur Dağları ile bütünleşen bu çiçekler, sarı, mor ve beyaz renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Zarifliğiyle dikkati çeken ve adeta görsel şölen sunan çiçekler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

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