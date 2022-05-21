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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti

İHA

Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Erzincan’da yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenlere büyük heyecan yaşattı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) düzenlediği bahar şenlikleri çerçevesinde organize edilen Türk Yıldızları akrobasi gösterisi yoğun ilgi gördü. Üniversite kampüsü içerisinde toplanan Erzincanlı vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları izleyenlerin nefesini kesti. Gökyüzünde heyecan dolu bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı. Türk Yıldızları, Erzincan semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca yaptığı gösteride gökyüzüne ay yıldız çizerek izleyenlerden tam not aldı. Vatandaşlar ve öğrenciler büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.
Gerçekleştirilen gösteriye kent protokolünün yanı sıra, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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