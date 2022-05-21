Bahar şenliklerinde Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahar şenliklerinde Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

DHA

Bahar şenliklerinde Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti


Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenliklerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı.
Yanlızbağ yerleşkesinde düzenlenen bahar şenliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Vali Mehmet Makas, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, dekanlar ve akademisyenlerin katıldığı şenlikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları´nın gösterisiyle başladı. Erzincan semalarına ay-yıldız çizen pilotları davetliler adeta nefeslerini tutarak izledi.
Vali Mehmet Makas, "Bugün Erzincan yine güzel ve heyecanlı bir günü yaşıyor. Özellikle üniversitemizin bahar şenlikleri kapsamında Türk Yıldızları´nın gösteri uçuşunu izledik. Bundan 3-4 ay önce de kurtuluş ile ilgili Solo Türk'ün gösteri uçuşunu izlemiştik. Bu gösteriler can Erzincan'ımıza ayrı bir heyecan katıyor. Türk Yıldızları, 'Başınız dik gözünüz göklerde olsun' diye bir slogan ile girdiler bugün buraya. Başımız dik, gururluyuz. Şerefimizdir. Dosta güven düşmana korku veren bir gösteriyi izledik. Özellikle tüm Türk Yıldızları ekibine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı´na, Savunma Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" derdi.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise "Erzincan'ımızda bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz. 30 yıldır göklerdeki gururumuz olan Türk Yıldızları şehrimize gelerek çok güzel bir akrobasi gösterisinde bulundular. Türk ordusunun övünç kaynağı olan Türk Yıldızları ülkemizde 30 yıldır boy göstermekte olup 490'ıncı gösterisini şehrimizde yaptı. Bu gösterinin bizlere verdiği gururu, ülkemize verdiği gururu Türk Silahlı Kuvvetleri´nin gücünü göstermesi açısından bizim için çok önemli olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-05-21 15:08:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti
Anne, baba adaylarına Gebelik Okulunda eğitim
YEREL HABERLER Anne, baba adaylarına Gebelik Okulunda eğitim
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: “Türkiye'de buğday hasadına ramak kala sektörün fiyat beklentisi giderek artmaktadır”
YEREL HABERLER Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: “Türkiye'de ...
Operasyonda helikopterin inişi sırasında düşen güvenlik korucusu yaralandı
YEREL HABERLER Operasyonda helikopterin inişi sırasında düşen ...
Zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Zirai don uyarısı
Evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana ...
Çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor
Bağlama aşığı iki Amerikalı
YEREL HABERLER Bağlama aşığı iki Amerikalı
Erzincan’da milli mücadeleye ilk adımın 103’üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da milli mücadeleye ilk adımın 103’üncü yıl ...
Çayırlı’da annelere madde bağımlılığı anlatıldı
YEREL HABERLER Çayırlı’da annelere madde bağımlılığı anlatıldı
Erzincan’da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Erzincan’da vatandaşlar Siberay projesi konusunda ...
Erzincan’da “spor aşkı engel tanımaz”
YEREL HABERLER Erzincan’da “spor aşkı engel tanımaz”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.