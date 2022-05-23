Erzincan’da KKKA hastalığına karşı bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

Erzincan’da sağlık ekipleri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan keneler hakkında bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerde artış gözlenmesi, bu hastalığa sebep olan kenelerden nasıl korunulması gerektiği ve kene tutulmalarına karşı ne yapılması gerektiği konusunda riskli alanlar başta olmak üzere merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık personelleri tarafından kahvehane, cami, okul vb. toplu alanlar olmak üzere saha eğitimlerine devam ediyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek eğitim çalışmaları çerçevesinde son olarak Erzincan Gençlik Merkezinde genç gönüllüler bilgilendirildi.

Hastalık hakkında bilgi veren eğitimciler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kenelerden insanlara bulaşan, virüs kaynaklı bir enfeksiyon hastalığı olduğunun altını çizerek, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.

Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.

Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.

Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.

Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.

Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır” dedi.

Seminerin sonunda ise, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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