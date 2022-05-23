Motosiklet hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

Erzincan’da motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Altınbaşak Beldesinde ikamet eden 2 vatandaş 21 Mayıs 2022 tarihinde Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek motosikletlerinin çalındığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay şüphelilerinin tespit edilmesi ve çalınan 2 adet motosikletin bulunması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek, savcının talimatıyla sahibine teslim edildi.
Şüpheli 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.