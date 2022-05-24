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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi Erzincan’da partililerle buluştu

İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi Erzincan’da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Erzincan’da partililer ile bir araya geldi.
Bir takım temaslarda bulunmak ve esnaf ziyareti yapmak üzere Erzincan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile beraberindekiler olumsuz hava şartları nedeniyle esnaf ziyaretlerini erteledi. CHP Erzincan İl Başkanlığı binasında partililer ile toplantı gerçekleştiren İlgezdi önümüzde ki seçimlere hazır olduklarını kaydetti.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Daha önce Erzincan’da yaptığımız ziyaretlerimiz gerçekten bizlere ışık tuttu. Bugün tekrar daha parti içinde bir çalışma için ve Erzincan halkıyla iletişim sağlamak için bir toplantı yaptık. Bütün ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve partimizde bulunan herkesle bir aile olarak Erzincan ile ilgili sorunları masaya yatırdık. Aynı zamanda da yakın süreçte olabilecek seçim sürecinde ne kadar hazır olduğumuzu görmek ve eksikliklerimizi tamamlamak istedik. Dolayısıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlçe başkanlarımız ile bölgelerine ait bire bir görüşmeler yaptık. Kadın kolları ile görüşmelerimizi yaparak buradan Erzurum’a geçip aynı toplantıyı orada yapacağız. Biz bu çalışmada hem sandık güvenliği açısından, hem Erzincan’ın nabzı açısından bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca iletişimde girmediğin ev, çalmadığın kapı senin değildir ve oy alamazsın bilinciyle öbek örgütlenmemiz ile ilgili hem Erzincan’da yeni başlayan bir çalışmamız bu hem de daha başarılı neler yapabiliriz daha etkili nasıl yayabilirizi görüştük. Özetle, aslında Türkiye genelinde bir seçime hazırız. Kalan eksikliklerimizi tamamlamak adında da bugün yaptığımız toplantıyla tahminim odur ki yakın bir sürede tekrardan Erzincan’ı ziyaretle bunların olurunu görmüş olacağız ve eminim ki Erzincan’da bir başarıya örgütümüzle imza atacağız. Ben buna yürekten inanıyorum” dedi.
CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ise konuşmasında, “Ben ilimize sık sık ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok verimli bir toplantı oldu. Erzincan her dönem olduğu gibi önümüzde ki dönem de seçime hazırlıklı. Gerek saha da yatığımız çalışmalar, gerekse ev ziyaretlerimiz, gerekse köy, mahalle ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan’da örgütlerimiz seçime hazır. İlk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yapacağımıza inancımız tamdır. Bu hızla da çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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