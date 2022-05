Milli Eğitim Müdürü Gün, sınava girecek olan öğrencilere sınav ile ilgili önemli hatırlatmalarda bulundu

Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul ziyaretlerini sürdürerek sınava girecek olan öğrencilere sınav ile ilgili önemli hatırlatmalarda bulundu.

İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzincan Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Her gün bir başka okulu ziyaret eden Gün, 12. sınıflar için "etüt katı" uygulaması ile hazırlanan sınıfları gezerek çeşitli hatırlatmalarda bulundu.

Gün, "Etüt katı" uygulaması ile 08:0017:00 saatleri arasında, öğretmenler tarafından soru çözümü ve konu anlatımı yapıldığını hatırlatarak, öğrencilerin elindeki bu imkânları iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık tarafından dağıtılan gerek fiziksel gerekse dijital ortamda yardımcı kaynaklara erişimin olduğunun altını çizen Gün, böylece bilgiye erişimin de kolaylaştığını aktardı.

Sınava girecek olan öğrencilere sınav ile ilgili önemli hatırlatmalarda bulunan Gün, "Cevabını bilmediğiniz soruları boş bırakın. Her yanlış hayatımızda olduğu gibi, bizleri sınavda da hedeflerimizden uzaklaştıracaktır. Öğretmenlerimizin sizler üzerindeki emeklerini ve gayretlerini de düşünerek sizler de gereken çabayı göstermelisiniz. Bu emekler, bu kaynaklar boşa gitmemelidir. Mesela sınavda çözdüğünüz soru ile ilgili hiçbir fikriniz yoksa, mantık çerçevesinde soruda kalem oynatamıyorsanız, o soruyu boş bırakın çünkü kendinize iyilik yapmış olursunuz. Her yanlış doğrularınızdan eksiltecektir." dedi.

Öğretmenler ve öğrencilerle istişarelerde bulunan Gün ziyaretini tamamlayarak okuldan ayrıldı.

