Mevsimlik tarım işçileri keneye karşı bilgilendirildi

Erzincan’da sağlık çalışanları, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelere karşı mevsimlik çalışan tarım işçilerini bilgilendirdi.

Erzincan’da ve çevre illerinde yaz mevsimi ile birlikte kene ısırması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor. Nisan ayı ile ekim ayı arasında sıklıkla görülen bölgede İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları kırsal kesimde çadır kurarak konargöçer hayat yaşayan mevsimlik tarım işçilerini keneye karşı uyararak broşür dağıttı. Özellikle hayvancılık, tarla ve bahçe işleri ile uğraşan vatandaşların keneye karşı tedbirli olmaları gerektiğini söyleyen sağlık ekipleri, vatandaşları keneden korunma yolları konusunda bilgilendirdi. Ekipler, kent genelinde ve ilçelerde, tarlada çalışan işçilere, okullardaki öğrencilere, camideki cemaate kadar her vatandaşa ulaşmaya çalışarak kene farkındalığı konusunda eğitim gerçekleştiriyor.



Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Alp, KKKA hastalığı ile mücadelede il ve ilçelerde ulaşabildikleri herkese kene farkındalık eğitimlerini vereceklerini kaydederek, “İlimiz Erzincan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yönünden endemik bir bölgededir. Hastalık nisan ve mayıs aylarında başlayıp ekim ayına kadar devam etmektedir. Hastalık için riskli gruplar; tarım işçileri, hayvancıkla uğraşanlar, tarımla uğraşanlar, piknik alanlarına gidenler, kırsal alanlara gezi düzenleyen insanlardır. Bugün de burada tarım işçilerine yönelik farkındalık eğitimleri verdik. Keneden nasıl korunacaklarını anlattık. Pantolonlarımızı çoraplarımızın içine koyup, açık renkli elbiseler giyinebiliriz. Bu şekilde kenenin görünürlüğünü artırabiliriz. Evimize gittiğimizde de vücudumuzu kontrol etmemiz gerekiyor ve görür görmez bunu bir bariyerle çıplak elle olmamak üzere çıkartmamız gerekmektedir. Tarlada çalışan işçilere, okullardaki öğrencilere, camideki cemaate, her yere ve herkese anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü kene her yerde olabilir. Hepimiz kırsal alanlara çıkıyoruz ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımıza eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

Toplum Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan Kübranur Gülnahar ise özellikle mevsimlik tarım işçilerinin gece gündüz çadırlarda ve kırsal alanlarda yaşadıkları için daha fazla risk altında olduklarını belirterek, “Özellikle merkeze bağlı köylerde, ilçelerde bütün okullara, onun dışında mahalle muhtarlarına, halk eğitim üyelerine ve bugün buradaki gibi kırsal alanlarda çalışan tarım işçilerine eğitim vermek için geldik. Kene bu aylarda ortaya çıkan bir böcek türüdür ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşine, ölümcül hastalığa sebep olabilmektedir. Burada da gördüğünüz gibi çadırlarda yaşayan halkımıza, insanımıza bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdik. Burada yaşayanlar gece ve gündüz daha fazla risk altında. Bizlerde bunlardan dolayı Sağlık Müdürlüğümüzün talimatlarıyla buradayız. Korunma açısından keneyi hafife almayın ve dikkate alın diyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.