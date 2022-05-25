Çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan yaban keçisi tedavi altına alındı

Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere ait görüntüleri yayınlayan 2 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Kemah ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Kemah ilçesine bağlı Küplü köyü Cebesoy mevkiinde bir vatandaş tarafından, çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaban keçisi Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Yaban keçisi tedavi edilmek üzere teslim alınarak Erzincan’a getirildi.

Yaban keçisinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.