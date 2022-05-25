Erzincan’da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; Erzincan Erzurum kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Şüpheli K.E.Y. isimli şahıs hakkında 6136 SKM suçu dahilinde adli işlem yapılarak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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