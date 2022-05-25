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Erzincan’da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İHA

Erzincan’da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; Erzincan Erzurum kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.
Şüpheli K.E.Y. isimli şahıs hakkında 6136 SKM suçu dahilinde adli işlem yapılarak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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