Baroda "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” konulu seminer düzenlendi

Erzincan Barosunda "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde Doç. Dr. Umut Yeniocak sunum yaparak "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, meslektaşlarının daha kaliteli hukuki hizmet sunmaları için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Aktürk, “Sıklıkla yaşanan mevzuat değişikliklerinin takibi avukatların en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir. Müvekkillerin haklarını korurken, adaletin tesisine çalışırken dürüstlük ve bilgi en önemli hazinemizdir. Meslektaşlarımızın eğitimine gereken önemi veriyor, güncel ve kolay anlaşılabilir eğitim programları ile meslektaşlarımızın daha kaliteli hukuki hizmet sunmaları için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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