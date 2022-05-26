Erzincan’da minik öğrenciler trafik dedektifi oldu

Erzincan’da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 20 anaokulu öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Tüm ülkede olduğu gibi Erzincan’da da trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 75.Yıl Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. “Trafik Dedektifleri” projesi çerçevesinde trafik parkına gelen 20 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 20 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, kırmızı düdük, not defteri ve kalem hediye edildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.

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