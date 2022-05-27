Erzincan ve Bayburt’ta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin yer yer çok bulutlu olacağı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Öte yandan, sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.