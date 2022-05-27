Erzincan’da öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

Erzincan'da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi Erzincan'da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2021/2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde planlanan program doğrultusunda; Erzincan Fen Lisesinde ve Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği ve Siber Güvenlik” konuları hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmalar doğrultusunda il merkezinde bulunan 2 okulda toplamda 150 öğrenci, öğretmen ve ailelerine bilgilendirme yapıldı.

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