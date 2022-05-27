Erzincan’da UMKE gönüllüleri zorlu eğitimden geçti

Erzincan’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri 1. Bölge Eğitim Kampında buluştu.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmakta olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 1. Bölge Eğitim Kampı Erzurum, Kars ve Ardahan’dan gelen 50 gönüllünün katılımıyla tamamlandı. 2325 Mayıs 2022 tarihleri arasında teorik eğitimlerini alan gönüllüler UMKE uygulamalı saha eğitimini de Atatürk Kent Ormanı Yalnızbağ yerleşkesinde gerçekleştirdi. Yapılan eğitimlerde enkaz altındaki hastaya yaklaşım, crush (ezilme) sendromu, Temel Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) olayları, haberleşme teknikleri, temel kampçılık ve afet ve olağandışı durumlarda hayatı idame ettirme, kaza anında triyaj uygulamaları, havayolunun açıklığının sağlanması, travmalı hastalara yaklaşım, verilen koordinatlara göre hastanın yerinin tespit edilerek yapılan arama kurtarma faaliyetleri, çoklu trafik kazası, acil yardım ünitesi kurulumu ve acil yardım aracı tanıtımı gibi birçok konuda teorik eğitim verilirken uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlar gerçeği aratmadı.

Öte yandan, Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Yasin Bilgin, UMKE kampını ziyaret ederek verilen eğitimlere katılan gönüllüleri tebrik etti. UMKE ekipleriyle bir süre sohbet eden Hirik ekiplere bundan sonra ki çalışmalarında başarılar diledi.

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