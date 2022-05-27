Yaralı su kuşuna jandarmadan şefkat eli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da yaralı halde bulunan su kuşu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Devam eden olumsuz hava koşulları ve artan yağışlar nedeniyle yorgun ve yaralı halde fark edilen, su kuşu Erzincan İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulunup koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı su kuşu gerekli tedavilerinin ve rehabilitasyonunun yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacakları belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.