Erzincanlı Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri’nin deprem hikmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincanlı Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri’nin deprem hikmeti

İHA

Erzincanlı Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri’nin deprem hikmeti

Erzincan’da türbesi bulunan ve yaşanan bir depremde 7 talebesiyle birlikte şehit olan Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri’nin hayatı anlatıldı.
Anadolu’da ilk faaliyet gösteren Halveti şeyhlerinden olan ve 15. yüzyılın başlarında dünyaya gelen Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri, zamanın en önde gelen âlimlerindendir. Zamanın birinde yaşanan depremde 7 talebesiyle birlikte caminin altında kalarak şehit olan Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri hakkında bilinmeyenleri Terzibaba Derneği Başkanı Murat Uslu anlattı.
Uslu konuşmasında şunları kaydetti:
“Şu anda huzurunda bulunduğumuz Muhammed Bahâeddin Erzincânî H azretleri, Anadolu’da ilk faaliyet gösteren Halvetî şeyhlerindendir.
Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri, 15. yüzyılın başlarında Erzincan'ın Keleriç (Karakaya) köyünde doğmuştur. Zamanın önde gelen âlimlerinden olup, ilimde yüksek dereceye ulaştıktan sonra, yaşadığı devrin ünlü müderrisleri arasına girmiştir. Halveti Tarikatının ileri gelenlerinden, Seyyid Yahya Şirvanî Hazretlerinin baş halifelerindendir.
Pir Muhammed Bahaeddin hazretleri, bir yaz günü sabah namazından çıkıp talebelerine; ‘Erzincan'a inmek dileriz. Sevdiklerimizden arzu eden bizimle gelsin’ buyururlar. 40 talebesiyle hareket edip, Erzincan'a gelir. Camii Kebir'e gidip halvete girerek 40 gün ibadetle meşgul olmak isterler. Talebeleri onun bu haline şaşırıp; ‘Efendim, şimdi hasat mevsimidir. Erbaine ve halvete girmek için münasip midir?’ diye arz ederler.
Bunun üzerine Pir Muhammed Bahaeddin Hazretleri, ‘Doğru söylersiniz lâkin, Allahû Tealâ bu beldeye yakında bir zelzele takdir etmiştir. Bu belânın geri çevrilmesi için bizlerin münacat etmesi, yalvarması lâzımdır. Umulur ki, içimizden birinin duası kabul olur da halk kurtulur’ buyururlar. Sonra Camii Kebir'de ibadetlerine devam ederler. Bir ara yanındakilere dönüp, ‘Bize ilham edildi ki, Ey Pir Muhammed, eğer bu belânın geri çevrilmesini istersen bizim yanımıza gelmelisin.’ ‘Şimdi kim bizimle beraber şahadet şerbetini içmek isterse burada kalsın. Eğer bir miktar daha dünya hayatını yaşamak arzu edenlere de biz izin veriyoruz, dışarı çıkabilir. Bu gece bizimle birlikte olmasınlar’ buyurdu. Bunun üzerine talebelerinden 7 kişi hariç diğerleri camiden dışarı çıktılar. O gece şiddetli bir zelzele oldu. Camii Kebir yıkıldı. Yedi talebesi ile beraber pir Muhammed Bahaeddin hazretleri şahadet şerbetini içtiler. Camiden başka hiç bir yerde zarar vuku bulmadı. Şehir ahalisi durumu öğrenince büyük bir üzüntüye düştü. Allahu Teâla'nın hikmeti deyip, Pir Muhammed Erzincani Hazretleri ve 7 talebesini defnettiler.
Bursalı Mehmed Tahir Bey, O’nun 1474’de Erzincan'da vefat ettiğini ve Camii Kebir yanına defnedildiğini kaydetmekte ise de, Ali Kemali Bey, hazretin Keleriç'te medfun bulunduğunu ve mezarının hiç bir nişan taşımadığını kaydeder.
Ancak, bölgede 4 nesildir anlatıla gelen sözlü tarihe göre, Pir Muhammed Bahaeddin Hazretleri’nin kabri saadetleri şu anda bizimde huzurunda bulunduğumuz, Erzincan’ımızın evliyalar menbaağı olan eski adıyla Keleriç, yeni adıyla Karakaya köyünde bulunmaktadır ve hazrete hürmeten türbeleştirilmiştir.
Hazretin, 1468’de Erzincan'da yazdığı Makamatü'l Arifin ve Maarifü's Salikin adlı tasavvufa yönelik manzum eseri de günümüze kadar ulaşmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisler çocuklarla çocuk oldu
YEREL HABERLER Polisler çocuklarla çocuk oldu
Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi
YEREL HABERLER Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları ...
Kemah’ta asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Kemah’ta asayiş ve trafik denetimi
Yaralı su kuşuna jandarmadan şefkat eli
YEREL HABERLER Yaralı su kuşuna jandarmadan şefkat eli
Erzincan’da UMKE gönüllüleri zorlu eğitimden geçti
YEREL HABERLER Erzincan’da UMKE gönüllüleri zorlu eğitimden geçti
AK Parti Erzincan İl Teşkilatından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması İl Başkanı Şireci: “27 Mayıs Darbesi, hukuka ve insanlığa bir ihanettir”
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan İl Teşkilatından '27 Mayıs Darbesi' ...
Erzincan’da “Kanlı Nigar” oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Kanlı Nigar” oyunu sahnelendi
Erzincan’da öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da öğrencilere suçtan korunma yöntemleri ...
Munzur Dağlarına yabani hayvanlar renk katıyor Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
YEREL HABERLER Munzur Dağlarına yabani hayvanlar renk ...
Erzincan ve Bayburt’ta gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Erzincan ve Bayburt’ta gök gürültülü sağanak ...
Mantar toplarken düşen kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Mantar toplarken düşen kadın askeri helikopterle ...
Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın ...
Erzincan’da minik öğrenciler trafik dedektifi oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da minik öğrenciler trafik dedektifi oldu
Erzincan’da 8,5 MW’lık HES kurulacak
YEREL HABERLER Erzincan’da 8,5 MW’lık HES kurulacak
Baroda "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Baroda "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” ...
Kur’an kursları öğrenciler arası Temel Dini Bilgiler Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Kur’an kursları öğrenciler arası Temel Dini Bilgiler ...
“Birlikte” sanat etkinliği
YEREL HABERLER “Birlikte” sanat etkinliği
Erzincan’da Mevleviliğin son savunucusu: "İbrahim Hakkı Kemahi Hazretleri"
YEREL HABERLER Erzincan’da Mevleviliğin son savunucusu: "İbrahim ...
Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu
YEREL HABERLER Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu
Attıklarını 12'den vuran 17 sporcu, 3 yılda 430 madalya ve 85 kupa aldı
YEREL HABERLER Attıklarını 12'den vuran 17 sporcu, 3 yılda 430 ...
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.