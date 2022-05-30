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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS’ye 1 hafta kala adaylara öneriler

İHA

LGS’ye 1 hafta kala adaylara öneriler

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kala uzmanından adaylara öneriler geldi.
Sınava hazırlanan öğrenciler heyecanla 5 Haziran’ı bekliyor. Öğrencilerin derslerine düzenli ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması kadar bu emeklerini sınava doğru bir şekilde yansıtmasının da önem taşıdığını kaydeden Uğur Okulları PDR ve ARGE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, sınav öncesi ve sınav sırasında öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutacak şu önerilerde bulundu.
Kaygı kontrolü: Kaygı aslında herkeste bir miktar olması gereken ve doğru kontrol edilmesi gereken bir duygudur. Önemli olan kişinin kaygılandığında nasıl davranacağını bilmesidir. Olumlu düşünmek ve belirli periyotlarla derin nefes alıp vermek kaygınızı azaltacaktır.
Durum değerlendirmesi: Son haftada, sene başından bu yana yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılmalı. Hangi ders veya konularda iyisin, nerelerde eksiklerin var? Hangi soru türlerinde zorlanıyorsun? Son hafta en çok neye ihtiyacın var? Bu sorulara verdiğiniz cevaba göre son hafta planını uygulayabilirsiniz.
Örnek soru çözümleri: Sınava sayılı günler kala MEB’in yayınladığı örnek sorulara yeniden göz gezdirmek faydalı olacaktır. Soruları ezberlemiş olsanız dahi yeniden çözmek veya üzerinde düşünmek, bu sorular üzerinden de yeniden pratik yapmak sizi tanıdık bir sınava hazırlayacaktır.
Sınav simülasyonu yapın: Her sabah mutlaka bir deneme çözülmeli. Sınav saatine biyolojik olarak uyum sağlama ve bu saatte soru, deneme çözme alışkanlığını pekiştirmek amacıyla sınav öncesi uygulanabilir bir pratik ve alışkanlık sağlayacaktır. Ayrıca sınav gününü, bu ve benzer şekilde zihninde canlandırarak, sınav anında yaşanılanları önceden görmek, durumlara yönelik alacağın tedbirlere yönelik hazırlık yapma açısından önemlidir.
Yorucu etkinliklerden uzak durun: Sınavdan bir gün önce ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte sevdiğiniz bir plan yapabilirsiniz. Ancak yorucu etkinliklerden ve oyunlardan uzak durun. Midenizi yoracak ağır besinlerden kaçının. Yemek ve uyku rutinlerinizi bozmayın.
Motivasyonunuzu yüksek tutun: Yıl boyunca katıldığınız sınavlar LGS’nin bir provasıydı. Bu sınavın da deneme sınavları gibi olduğunu düşünmek gerekiyor. LGS önemlidir ancak hayatımızda karşımıza benzer sınavlar çıkacağını da unutmamalıyız. Öncelikle tüm emekleriniz için kendinize ve bildiklerinizin gücüne inanmalısınız.
Sınav arasında soruları tartışmayın: Sınav arasında diğer adaylarla soru değerlendirmesi yapmak motivasyonu olumsuz etkileyecektir. Hangi şıkların doğru ya da yanlış olduğunu cevap anahtarı belirleyecektir.
“Aileler empati kurmalı”
Sınav motivasyonunda aile desteğinin de önemli olduğuna dikkat çeken Barış Sezgin, ebeveynlere de önerilerde bulundu.
LGS’nin son haftası kullanılacak cümleler çok önemlidir. “Artık son haftan, çalışman gerek. Bir daha bu zamanı bulamayacaksın vb.” kaygı arttırıcı ve motivasyon düşürücü cümlelerden uzak durulmalı. Sınav hakkında çocuğunuz yorum yapmadığı veya tepki vermediği sürece konuşulmamalıdır.
Motive etmek önemlidir. Yanında olduğunuzu göstermeniz sadece “Senin yanındayım, sen ne olursa olsun bizim oğlumuzsun vb.” cümleleri ile değil göz kırpma ile cumartesi günü yapılacak güzel bir etkinlik, güvenli dokunma gibi farklı sözsüz iletişim becerileri ile de gerçekleşmelidir.
Çocuğunuz sınavdan bir gün önce veya sınava giderken konuşmayabilir. Ya da sınav günü çok daha fazla konuşmak isteyebilir. Rahatlamak için yollar seçtiğini ve farklı davranabileceklerini unutmayın. Kabul edici tutum sergilemek gerekli.
Uyku ve beslenme düzeninin oturtulması sağlanmalı ve rutinleri devam ettirilmelidir. Sınav günü öğrenciler zor uyuyabilir, bu normaldir. Bu sebeple rutin uyku düzenlerinde yatağa girmeleri önemlidir. Uykularını getirecek rutinleri de deneyebilirsiniz.
Sınavdan sonra onlar konuşmadıkça sınavın zorluğu veya ayrıntısı konusunda zorlamalar yapmamalısınız. Duygusal anlamda boşalımlar yaşanabilir. Aynı zamanda sizde de yaşanabilir. İki duruma da kendinizi hazırlayabilirsiniz. Hepsi normal paylaşımlardır, endişe etmeyiniz.
Sınavdan sonra arkadaşları veya sizlerle farklı etkinlikler yapabilir bu konuda destekleyebilirsiniz.

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