Milli Eğitim Müdürü Gün’den öğrencilere altın değerinde öğüt

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Ertuğrulgazi Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilere altın değerinde öğütlerde bulundu.

Gün, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler arası yapılan iş birliğine göre, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" ile öğrencilere 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa, destekleme ve yetiştirme kursları çerçevesinde tüm il ve ilçelerde matematik yaz okulları açılacağı bilgisini hatırlattı.

Okuldaki rehberlik hizmetleri ile ilgili Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanıması, gelişimine yardımcı olacak fırsatları, okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini karşılayacak adımların atılması hususunda rehber öğretmenlerimize büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesinin önemine değinen Gün, “Öğrencilerimizin problem çözme gücünü geliştirmesi, doğru kararlar verebilmesi gerek. Ayrıca ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmak bizim rehberlik vazifelerimizdendir." diye ekledi.

Her bireyin farklı ve değişik özelliklere sahip olduğunun altını çizen Gün, "Sınıfın hepsini aynı özellikleri taşıyan öğrenciler olarak düşünürsek, eğitimin amacı açısından istediğimiz hedeflere ulaşamayız. Her öğrencinin yaş, cinsiyet, boy, kilo, sağlık, anlama, zekâ gelişimi gibi birbirine benzemeyen farklı özellikleri vardır. Bu farklılıkları ve sınıfın ortak özelliklerini yeterince tanıyıpinceleyebilirsek her öğrencinin eğitim ortamından yeterince faydalanmasını sağlayabiliriz." dedi.

Sınava girecek olan 12. sınıf öğrencileri için artık sınava çok az kaldığını belirten Aziz Gün, “Sizlerin önünde bir yaz tatili ve gelecek yıl olmak üzere daha vakit var diye düşünebilirsiniz ancak şimdiden bu zamanı dolu dolu geçirerek çalışmaya bugünden başlamalısınız. Her geçen gün sınava bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Bir Afrika atasözü der ki: 'Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız git. Uzağa gitmek istiyorsan, birlikte gidelim.' Bu sözden yola çıkarak bizler hem hızlı gideceğiz hem de birlikte hareket edeceğiz, demek oluyor ki birlikte, hızla en uzak mesafeleri kat edeceğiz." şeklinde konuştu.

